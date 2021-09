La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha afirmat que el Govern es plantejarà "molt seriosament" no tirar endavant la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern si el territori "no veu clara aquesta possibilitat" i de la consulta en surt que no vol aquest projecte. Vilagrà, de visita a la Seu d'Urgell, ha manifestat que no cal avançar esdeveniments i ha sentenciat que aquesta candidatura es fa "pel desenvolupament del Pirineu". La consellera s'ha entrevistat amb la Plataforma Stop Jocs Olímpics, que ha reiterat l'oposició al projecte i ha demanat un referèndum vinculant sobre l'assumpte a les comarques de la vegueria de l'Alt Pirineu, el Berguedà i el Ripollès.

Pau Lozano, portaveu de la Plataforma Stop Jocs Olímpics, ha explicat que han demanat a la consellera que la pregunta del referèndum sigui clara i única sobre els Jocs Olímpics. Lozano ha dit que han demanat a Vilagrà "transparència" i que es faci pública la relació d'infraestructures que es construiran per a l'esdeveniment i amb quin pressupost compten aquestes actuacions. Segons Lozano, la consellera ha dit que s'iniciarà un procés de participació per donar a conèixer el projecte i que es reformularà abans de fer-lo públic. Stop Jocs Olímpics ha sortit amb un sentiment "agredolç" de la reunió amb la consellera Vilagrà. La Plataforma vol la retirada del projecte i demana la convocatòria de la consulta.

La visita de Vilagrà s'ha emmarcat en la posada en marxa del primer curs del grau universitari de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE) a la capital de l'Alt Urgell. Al respecte, la consellera ha remarcat que "INEFC Pirineus és un centre important per al país, que ens prepara per promoure i prestigiar l'esport català, i amb especial atenció a l'esport femení". La consellera de la Presidència també ha visitat les diferents instal·lacions esportives de la Seu com el Parc Olímpic del Segre, així com la zona esportiva municipal que acull la majoria d'equipaments de la ciutat utilitzats també pels 40 alumnes de la primera promoció d'INEFC Pirineus.

Vilagrà ha explicat durant la visita a la Seu d'Urgell que el Govern es planteja crear una línia d'ajuts destinada exclusivament a reequilibrar el territori. En aquest sentit, es potenciarien els projectes dels municipis petits, ha manifestat. S'estudiarà incloure aquests ajuts al pressupost de l'any vinent amb la voluntat "d'equilibrar el país i redistribuir la riquesa".