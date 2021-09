La temporada no ha començat de la millor manera per a l’Spar Girona, que va perdre la Lliga Catalana contra el Cadí La Seu i va caure el cap de setmana passat davant l’Avenida en les semifinals de la Supercopa. Tanmateix, això tot just acaba de començar i si una cosa té l’Uni al seu ADN és fam i un esperit competitiu enorme que, barrejat amb il·lusió, és capaç d’enderrocar qualsevol muralla. El pavelló de Mendizorrotza serà demà a la tarda (2/4 de 7) l’escenari de l’estrena a la Lliga Femenina Endesa de l’Uni, que s’enfrontarà al sempre complicat Kutxabank Araski. Pendent encara de l’estat físic de les jugadores lesionades, l’objectiu és clar: competir per tots els títols. «Les jugadores som competitives i sempre volem guanyar. Anire m a guanyar la Lliga, la Copa i tot el que puguem. Per ganes no serà i d’equip, n’hi ha». Tota una declaració d’intencions de María Araújo, una de les capitanes de l’equip. Cap dubte n’hi ha al vestidor i a l’entorn que l’Uni hi serà, competint per tot. L’allau de baixes d’aquest començament de temporada, lògicament, ha minat les opcions de l’equip en els primers títols de l’estiu.

Tot i això, el president Cayetano Pérez és optimista. «Encara estem una mica en quadre i esperem anar recuperant jugadores de mica en mica. Quan s’incorporin les que falten, confiem tenir l’inici de curs com caldria, però som conscients que encara manca un xic», deia. Per aquesta mateixa línia va Araújo que recorda que contra l’Avenida a la Supercopa, l’Uni va «competir i demostrar que podia haver guanyat». Araújo, lesionada, està descartada per l’estrena a Vitòria. Frida Eldebrink i Laia Palau també han estat baixa per lesió en aquests primers partits. La base catalana és l’única que podria tenir opcions d’estar a punt per a demà. Iho López, absent durant una part de la pretemporada, ja va tenir minuts contra el Perfumerías Avenida. Per la seva banda, l’arribada de Michaela Onyenwere i Kennedy Burke encara es demorarà uns dies, o setmanes més. Totes dues estan disputant les WNBA i s’han classificat pels play-off.

Sigui com sigui, malgrat les grans plantilles que han confeccionat un any més el Perfumerías Avenida de Salamanca i el València, l’Uni no pensa arronsar-se i donarà molta guerra. «Quan estiguem totes bé i més rodades, demostrarem, com l’any passat que competirem contra tots dos i qui se’ns presenti a l’Eurolliga. Que no n’hi hagi cap dubte», diu María Araújo.