L'Spar Girona s'ha estrenat amb victòria a la Lliga Femenina Endesa després de guanyar a la pista de l'Araski (63-67) en un partit on Alfred Julbe, igual que l'entrenadora local Madelén Urieta, només va poder comptar amb vuit jugadores de rotació.

Semblava que l'Uni tindria un desenllaç plàcid quan dos triples de Laia Flores en l'inici del tercer període feien agafar a les visitants un màxim avantatge de 19 punts (27-46). Però en l'últim quart la pilota no volia entrar i quan faltaven un minut les basques s'han posat només dos punts per sota (63-65). Així, les gironines han hagut de patir fins al final per segellar el triomf.

Rebeka Gardner, amb 18 punts, ha estat la màxima anotadora per l'Uni. També han superat la barrera dels 10 punts Laia Flores (15) i Binta Drammeh (14).