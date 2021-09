El pilot gironí Dean Berta Viñales, de 15 anys i nascut a Palau-saverdera, ha mort aquest dissabte al Circuit de Jerez-Ángel Nieto a causa d'un accident a la carrera de Supersport 300 dins del programa del Campionat del Món de Superbike, que es disputa en el traçat andalús aquest cap de setmana.

A falta de tres voltes per al final de la carrera, una caiguda múltiple ha deixat Viñales tirat al mig de la pista, en plena calçada, on diversos pilots no han pogut esquivar-lo. Després del succés ha onejat la bandera vermella i s'han donat per vàlides les posicions de l'última volta. Així, l'holandès Jeffrey Buis s'ha endut la victòria. L'activitat esportiva ha quedat suspesa en el Circuit de Jerez aquest dissabte després del succés, segons ha informat l'organització.

Viñales és cosí del pilot del Mundial de MotoGP Maverick Viñales i, després d'haver-se proclamat campió de Catalunya en 2017, corria la seva primera temporada en el Mundial de Superbike.