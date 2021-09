El Bàsquet Girona visitava la pista Joan Busquets amb la certesa que una victòria davant del CB Prat el classificava matemàticament per a la final de la Lliga Catalana LEB Or, que es disputarà a Fontajau el 2 d’octubre, després de guanyar la primera jornada del format triangular davant el Força Lleida (82-66). L’entrenador Carles Marco, havia demanat més regularitat al seu equip, però els seus homes van tornar a mostrar símptomes d’inconsistència. Tot i la derrota, vista en directe pel president del club Marc Gasol, els gironins ja saben que són finalistes de la Lliga Catalana LEB Or. La diferència en l’average particular (victòria +16 contra el Lleida i derrota -15 amb el Prat) de +1 assegura al Girona una plaça per a la final. I és que encara que el Lleida guanyi dimecres el Prat de 16, els gironins continuarien tenint un dels dos millors average i ocuparia un dels dos primers llocs de la lligueta triangular.

Mal inici del Bàsquet Girona (8-0), que es va veure superat a l’inici gràcies a l’encert del Prat. Els locals van endurir el partit al darrere i van aconseguir que els gironins només anotessin cinc punts en els cinc primers minuts. Al final del primer quart, els homes de Marco perdien de tretze punts (27-14).

El Prat va aconseguir mantenir la bona dinàmica al segon quart gràcies a la bona punteria tant en tirs de dos com de tres, tot el contrari que el Girona. De fet, l’equip del Baix Llobregat també es va endur el segon parcial (17-15). A la mitja part, el Bàsquet Girona perdia de quinze punts (44-29).

Començament de tercer quart calcat a la primera meitat. Els gironins es van veure superats pel Prat que continuava anotant amb facilitat. Costa i Story, 10 i 12 punts respectivament, van ampliar les diferències. A quatre minuts del final, el Girona perdia de 18 punts. Va ser en aquest moment quan els visitants van intentar treure l’orgull gironí. El parcial de 0-10 situava a tan sols deu punts al final del tercer període (56-46).

El Prat va frenar en sec la remuntada gironina i es va tornar a situar amb 15 punts de renda. El conjunt potablava va gestionar l’avantatge fins al final del partit per acabar-se imposant amb claredat per 74 a 59. El màxim anotador del Girona va ser Vecvagars amb tretze punts.