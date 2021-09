El Madrid no va passar de l’empat (0-0) al Santiago Bernabéu contra el Vila-real en un partit on va ser sotmès durant gran part de la trobada pels de La Plana amos de la pilota i de les ocasions. El Vila-real va jugar amb personalitat i qualitat però li va faltar gol, mentre una rematada de cap d’Isco en el minut 82 va ser l’única parada de Rulli.

El submarí groc va tenir en la gespa del Bernabéu un camp de proves perfecte per a assajar la sortida amb pilota, l’elaboració des de darrere salvant les línies d’un Madrid que no sabia si pressionar o no. El però important va ser la manca de gol o l’última línia local, un Courtois que va deixar un parell de grans d’intervencions, una de molt clara davant Danjuma.

L’entrada d’Hazard va animar el Madrid i el Bernabéu a la segona part, amb l’ocasió clara per a Isco i la m de Rulli per a treure la pilota, però després Nacho va haver de salvar una arribada en solitari de Rubén Peña. El Vila-real, rei de l’empat en aquesta Lliga, es va quedar a mig fer i al Madrid se li va refredar l’eufòria de les últimes setmanes abans d’una altra jornada de Champions per a tots dos equips.