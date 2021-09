L’estrella de Dean Berta i Viñales es va apagar de cop ahir al migdia amb només 15 anys al Circuit de Jerez-Ángel Nieto arran d’un accident en la prova de Supersport 300, del Mundial de Superbike que es disputa aquest cap de setmana. Berta i Viñales, de només 15 anys, va morir com a conseqüència de les lesions patides en un accident múltiple que hi va haver a tres voltes pel final. El jove pilot, natural de Palau-saverdera i cosí de segon grau de Maverick i Isaac Viñales, va quedar estès al traçat després d’una caiguda i va ser atropellat per un grup de pilots que el precedien i no van poder evitar la trompada. L’altempordanès no va poder sobreviure a les greus lesions sofertes al cap i al tòrax malgrat ser atès a la pista i traslladat després al centre mèdic del circuit, on no va poder ser reanimat. Immediatament, l’organització va anunciar la suspensió de la resta de carreres previstes per ahir de la desena prova puntuable del Mundial de la categoria.

Berta i Viñales disputava la seva primera temporada amb la Yamaha YZF-R3 en el Mundial de Superbike en la categoria d'iniciació Supersport 300 i havia aconseguit com a millors resultats un quart lloc a primers de setembre en el traçat francès Magny-Cours i una sisena posició el cap de setmana passada en el circuit de Barcelona. La fatalitat, però va escapçar-li la vida ahir de cop i acabar amb prematurament amb una carrera d’allò més prometedora per endavant. Només tenia dos anys i mig quan Berta i Viñales va pujar per primer cop a una moto. Va ser al circuit que hi ha a la Zodiac de Roses. Amb sis, ja va tastar la competició amb pocket bikes. El 2018, en una entrevista a L’Empordà, el jove altempordanès explicava perquè havia deixat el futbol per dedicar-se a les motos, la seva passió de sempre. «Jugava a futbol, però no m’agradava, les motos tenen més emoció i sempre he vist la meva família amb moto», assegurava. Berta i Viñales era cosí de segon grau de Maverick i Isaac (la seva mare és cosina directa d’ells, i el seu avi Jose és l’oncle del rosinc i del llançanenc). Amb aquest entorn era impossible no dedicar-se al motocilisme. Fill de la coneguda pastisseria Can Berta, de Palau-saverdera, el jove pilot va continuar la seva progressió a Alcarràs, al circuit Cuna de Campeones.

Berta i Viñales s’estrenava enguany a Motorbikes amb l’equip Viñales Racing Team, dirigit l’equip seu oncle, Àngel, pare de Maverick. A les dues darreres temporades, el jove empordanès va competir a l’European Talent Cup.

Dol al poble

La notícia va córrer com la pòlvora ahir a la tarda. Només saber-ho, l'ajuntament de Palau-saverdera va expressar les condolences per la mort del pilot. «Tot el poble de Palau-saverdera expressa les seves condolences per la pèrdua del jove esportista Dean Berta i Viñales i fa arribar tota la solidaritat a la seva família», va manifestar el consistori a través de les seves xarxes socials.