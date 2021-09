La notícia tràgica del cap de setmana en el món del motor va ser la mort del jove pilot empordanès, Dean Berta Viñales, cosí de Maverick Viñales. Les reaccions dins de la incredulitat per als aficionats a les motos i dels seus familiars segueixen i continuen mostrant les seves condolences davant la tragèdia viscuda a Jerez. La parella del jove pilot, Rebecca Ortolá ha volgut dedicar-li unes paraules a les seves xarxes.

L'emotiva carta a Dean Berta Viñales

«Per què? Per què la vida és així? Per què et treu a les persones que més estimes en aquest món? No tinc forces ni paraules per a expressar ara mateix el meu dolor. Des del dia que et vaig conèixer, vam començar a parlar cada dia fins que has marxat... des del primer dia vaig saber que eres tu, malgrat els nostres alts i baixos en la relació, estava segura que SEMPRE estaríem junts passés el que passés, sempre seríem tu i jo en això... Així d'injusta és la vida...

Em quedo amb TOTS els moments que he passat amb tu (què no són pocs), i cada vegada que hem tirat endavant i ens hem donat suport mútuament. Aquest somriure que sempre portaves posat a la cara, el teu humor i les teves ximpleries, la teva simpatia, eres tot afecte amb la teva gent estimada, i sobretot, un guerrer... Amor, has aconseguit sempre el que t'has proposat, i mai t'has rendit.

Trobaré a faltar els teus missatges cada matí de: bon dia la meva pichucha, què tal el dia vida meva?, o els teus missatges romàntics dient-me: 'la meva vida sense tu no té sentit, gràcies per estar amb mi malgrat tot, t'estimo,' o aquests missatges com: 'ets la millor parella del món, no sé com has pogut fixar-te en mi, no et mereixo...' PERQUÈ SI, si et mereixo, et mereixies tot el bo en aquesta vida. La teva família i amics sempre estaran amb tu. Ara qui em dirà això si no ets tu? Qui m'enviarà un missatge de bon dia quan em desperti? M'has deixat un buit tan profund...

Prometo que ens veurem aviat pichucha meva. Com tu deies: 'sempre junts vida meva'. T'estimo amb tot el meu ser.

Descansa en pau i afecte, ja ho saps tot».

