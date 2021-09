No hi serà encara demà contra el València, però l’Spar Girona es frega les mans tot esperant que Michaela Onyenwere aterri a Fontajau i comenci a ensenyar com se les gasta al parquet. Havia de ser una aposta valenta del club, però en pocs mesos s’ha convertit en un il·lusionant tresor gràcies a l’impactant rendiment de l’aler americana, amb passaport nigerià, a la WNBA. Tant és així, que en la seva primera aparició a la Lliga, acabada l’etapa universitària, Onyenwere ha guanyat el premi de rookie de l’any -i quatre cops rookie del mes- amb les New York Liberty. Un reconeixement que, òbviament, ha fet pujar el catxet d’una jugadora per la qual l’Uni es va saber moure bé, i a temps, a l’hora de contracte. Ara, un cop les Liberty han quedat eliminades del play-off de les WNBA, l’Uni treballa per agilitzar l’arribada d’Onyenwere com més aviat millor. En aquest sentit, no seria descartable que pogués tenir minuts diumenge en el duel contra el Bembibre a Fontajau. De moment, per demà contra el València, l’Uni manté el llarg reguitzell de baixes que ja tenia dissabte passat: Eldebrink, Araújo i Traoré, lesionades, a més a més d’Onyenwere i de Burke, que encara no han arribat. Només Palau podria, si evoluciona bé, ser a temps de jugar contra el València. En aquest sentit, Burke va quedar eliminada la passada matinada dels play-off de la WNBA i també es treballa a contrarellotge per accelerar la seva arribada.

El fitxatge d’Onyenwere es presenta, sens dubte, com un dels més il·lusionants d’aquest estiu. Escollida el número 6 del draft, l’alera formada a UCLA ha disputat 32 partits amb una mitjana de 22,5 minuts i un encert de tir del 40% signant una mitjana de 8,6 punts i 3 rebots per partit. Uns números que li han valgut ser la rookie de l’any. Les qualitats d’Onyenwere en l’etapa universitària van cridar l’atenció pel director esportiu de l’Uni, Pere Puig, que va decidir llançar-s’hi de caps quan va veure impossible contractar cap 4 comunitària. «Teníem les dues americanes, Gardner i Burke, lligades i cercàvem una jugadora europea que pogués jugar totes les competicions. Davant la impossibilitat de fer-ho, perquè les opcions se’ns n’anaven de les nostres possibilitats, vam pensar de trobar la millor americana possible que entrés en els nostres paràmetres econòmics», relata. A partir d’aquí, l’Uni va centrar totes les mirades en una Onyenwere, encara desconeguda perquè no havia debutat a la WNBA. «No deixava de ser una jugadora que sortia de la universitat. Mirant partits universitaris ens va agradar molt. Encaixava de preu i ella es va il·lusionar amb la possibilitat de jugar l’Eurolliga». Tal dit, tal fet. Onyenwere va signar a principis de juny per l’Uni abans que comencés la WNBA amb Liberty i es disparés el seu caixet.

Onyenwere, Gardner i Burke poden jugar juntes sense cap problema a la Lliga Femenina. A l’Eurolliga, tanmateix, no serà així. La normativa FIBA només permet els clubs comptar amb dues extracomunitàries per partit, per la qual cosa Alfred Julbe n’haurà de descartar una cada jornada. Caldrà esperar encara uns dies -pocs- per veure-la debutar, però el que és segur és que amb Onyenwere, l’Spar, com indica Puig, «serà més competitiu». «Sortirà bé», pronostica. Mentrestant, Julbe prepara, altre cop, sota mínims el partit de demà contra el València mentre espera que, per diumenge davant el Bembibre pugui comptar, encara que sigui per uns minuts, amb Palau i fins i tot, també Onyenwere.