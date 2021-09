Potser és un xic aviat per treure conclusions de pes perquè la temporada és molt llarga i el calendari no dona mai cap treva a ningú, però això de començar bé s’ho han pres al peu de la lletra tres dels quatre equips gironins que competeixen en el grup cinquè de la Tercera RFEF. Girona B, Peralada i Olot, per aquest ordre, ocupen les tres primeres posicions i ho fan amb mà de ferro. Cap d’ells ha perdut, fan més gols que cap altre equip i han decidit anar per feina, consolidant-se a la part alta de la classificació el més aviat possible.

Començant per dalt, el full de ruta del filial del Girona és, de moment, immaculat. Ha guanyat els quatre partits que ha jugat fins ara i la seva condició actual és la de líder en solitari amb 12 punts en el seu compte particular. S’ha desfet de L’Hospitalet (1-2), Sant Andreu (2-1), Sants (0-1) i Vilassar de Mar (2-1). Després de quedar-se a tocar de l’ascens l’última temporada (el va eliminar el Cerdanyola en la penúltima eliminatòria tot i gaudir de la tornada al seu propi camp), pujar és sense cap mena de dubte l’objectiu per aquest curs i l’equip d’Axel Vizuete així ho ha entès.

Segon és el Peralada d’Hèctor Simón. Només ha cedit dos punts, en la jornada inaugural contra el Pobla de Mafumet (0-0). Després, tres victòries consecutives: 0-2 al San Cristóbal, 2-1 al FE Grama i 0-5 al camp de l’Ascó. Són 10 punts i un únic gol en contra, la millor defensa del grup empatant en aquest aspecte amb el Vilafranca.

El tercer esglaó l’ocupa l’Olot d’Albert Carbó, exentrenador precisament del conjunt xampanyer. Un altre equip fet i dissenyat per lluitar per pujar de divisió després del doble descens de l’últim curs. Com li passa al Peralada, acumula 10 dels primers 12 punts possibles. Només ha cedit un empat, en la segona jornada a Vilafranca. La resta, tot alegries: 3-1 amb el Castelldefels, 4-3 contra el Figueres en un derbi elèctric i el contundent 0-3 de diumenge a Manresa. Ha encaixat més que Girona B i Peralada, però és l’equip que més gols fa del grup. Ja en suma 10, més que cap altre rival.

Queda molt camí per recórrer encara, però ara mateix el Girona B pujaria de manera directa a la Segona RFEF, mentre que Peralada i Olot jugarien el play-off d’ascens, acompanyats pel quart i cinquè classificats, ara mateix el Pobla de Mafumet i San Cristóbal, cadascun amb 7 punts. L’escenari pot canviar ben aviat perquè aquest cap de setmana toca derbi i entre dos dels equips de la part alta de la taula: aquest diumenge, l’Olot rebrà el Girona B al Municipal a partir de les cinc de la tarda.

L’altra cara de la moneda

Capítol a part mereix el Figueres. La seva situació és força diferent. Primer, perquè es troba en posicions de descens a Primera Catalana i segon, perquè encara no ha guanyat cap partit aquesta temporada. Els de Moisés Hurtado són tercers per la cua amb només dos punts després de quatre jornades. Han perdut als camps del Sants (1-0) i l’Olot (4-3), mentre que a Vilatenim es mantenen invictes, tot i no haver-hi sumat la victòria: 1-1 amb el Vilassar de Mar i 0-0 contra el Castelldefels. L’oportunitat dels empordanesos per mirar de trencar aquesta mala inèrcia de resultats arriba aquest dissabte a la tarda al camp del Vilafranca, l’únic conjunt, a banda dels altres gironins, que encara no han perdut.