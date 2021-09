Després d'un any en blanc a causa de la pandèmia, el millor golf del circuit internacional torna a donar-se cita a Madrid. L’Acciona Open d’Espanya, un dels tornejos més antics d'Europa, se celebrarà del 7 al 10 d'octubre amb el repte afegit de convertir-se en pioner en l'organització d'un esdeveniment esportiu del més alt nivell, complint amb estrictes criteris de sostenibilitat. L'objectiu és donar-li la volta a la petjada de carboni dels esdeveniments massius i celebrar un torneig amb impacte positiu en CO2.

Amb motiu d'aquesta cita esportiva, Prensa Ibérica ha organitzat la trobada 'Descarbonitzar l'Esport: El Cas del Golf', un fòrum en línia impulsat per Acciona en el qual han participat Joaquín Mollinedo, director general de Relacions Institucionals, comunicació i marca d'Acciona; Gerard Tsobanian, CEO de Madrid Trophy Promotion i president de l'Acciona Open d’Espanya de Golf; i Gonzaga Escauriaza, president de la Reial Federació Espanyola de Golf. En el debat s'han abordat alguns dels assumptes més polèmics al voltant d'aquest esport, com l'ús de l'aigua, les emissions de carboni i l'impacte ambiental, però també altres com el potencial de l'esport i de les seves estrelles com a altaveu per llançar alt i clar el repte urgent d’involucrar-se en la cura de la planeta.

"Nosaltres estem compromesos amb la sostenibilitat i amb els criteris ESG, mediambientals, socials i de governança des de fa dècades -començava dient Joaquín Mollinedo-. El 2005 ens vam presentar com a companyia dient que érem pioners en desenvolupament i sostenibilitat quan ningú entenia l'abast de el terme". Des de llavors, Acciona ha trobat en l'esport l'àmbit idoni per posar en valor la feina de la companyia en el terreny de la sostenibilitat i de les energies renovables. Van començar per llançar-se als esports extrems, com emprendre una travessia per l'Antàrtida en un trineu impulsat per la força de vent, o portar un cotxe elèctric 100% a competir al Dakar i aconseguir la fita de convertir-lo en el primer que va aconseguir finalitzar aquest ral·li. Aquest any, l’Acciona Open d'Espanya va un pas més enllà a l'introduir el concepte de sostenibilitat en tota la seva amplitud en un torneig esportiu convencional, professional i d'alt nivell. "L'objectiu que ens plantegem és que l'esdeveniment no sigui només un esdeveniment sostenible que no danyi o no generi un impacte negatiu en l'entorn social o mediambiental, sinó que hem d'aconseguir un projecte regeneratiu, és a dir, un projecte que generi un impacte positiu: que després de la celebració de l'esdeveniment, l'entorn social i mediambiental sigui millor del que era abans", assenyalava Mollinedo.

La feina de passar de la teoria a la pràctica li correspon a Madrid Trophy Promotion, empresa organitzadora de l'Acciona Open d’Espanya de Golf. El primer pas va ser l'obtenció de la certificació ISO 20121 que acredita la gestió sostenible dels seus esdeveniments esportius i el seu compromís amb la mitigació del canvi climàtic. "El ‘claim’ d'aquesta campanya és 'Emissions sota el par': al tema de la sostenibilitat li donem tanta importància com a l'esdeveniment. És un concepte que té una presència molt forta dins de l'esdeveniment principal que és l'esportiu", afirmava Tsobanian, CEO de Madrid Trophy Promotion.

Per fer-ho realitat es va partir de l'elaboració d'un catàleg de mesures concretes al voltant dels tres grans pilars de la sostenibilitat: el mediambiental (prioritzar l'ús d'energies netes, fomentar el reciclatge, promoure i bonificar el 'car-sharing' i l’ús de vehicles no contaminants...), el social (procurar les millors condicions laborals i la igualtat d'oportunitats, promoure la subcontractació de persones en risc d'exclusió...), i l'econòmic (fomentar el treball local, la compra sostenible, la innovació...). Per aconseguir-ho, la consigna ha estat buscar un "patrocini activista", que involucri tots els implicats en una causa comuna. "Tots hi estan involucrats. Jo no permeto que un patrocinador vingui al torneig sense portar una aportació concreta en el tema de sostenibilitat. Aquest és el concepte de base que tots han d'acceptar. El patrocinador que el que vol fer és un 'green washing', no té cabuda en el torneig".

L'hora de la veritat

"Hi ha tres veritats i tres mentides en el golf", deia Gonzaga Escauriaza a la taula rodona. Entre les veritats, enumerava els beneficis per a la salut ("fins i tot per a l'espectador, que pot caminar quatre o cinc quilòmetres, cosa que no succeeix en altres esports"), que crea llocs de treball estables i que és bo per a l'economia perquè és un sector generador de riquesa. En l’apartat de les mentides, Escauriaza feia referència a l'halo elitista d'aquesta pràctica esportiva, a la despesa d'aigua i a l'impacte negatiu en l'entorn. "Es diu que el golf consumeix tota l'aigua del món quan són consums mínims comparats amb altres usos i, a més, la majoria és aigua reciclada (és la que s'usa en el 70% dels camps de golf d'Espanya) que , a més, es paga i crea riquesa".

Més enllà dels grans tornejos, al tractar-se d'un esport que es practica en plena natura, la Federació treballa dia a dia posant en pràctica noves iniciatives per protegir l'entorn (energies renovables, ús racional de l'aigua, adobs orgànics...). "Un exemple és que el golf públic de la federació era un abocador, i ara s'ha convertit en un pulmó per a El Pardo, on hi ha flora i fauna. Aquest exemple ens agradaria exportar-lo a tot Espanya", afirma el president de la RFEG, Gonzaga Escauriaza, que confia que aquest torneig marqui un abans i un després: "Per a nosaltres hauria de ser un petit 'turning point' en matèria de sostenibilitat. Passarem de la mentida de la sostenibilitat a una de les veritats". Joaquín Mollinedo es mostrava igualment optimista: "És un projecte reptador, un projecte singular des del punt de vista de la sostenibilitat i la seva vinculació amb l'esport que es convertirà, amb certesa, en un referent a nivell internacional".