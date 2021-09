Tret de sortida per a la segona jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions amb vuit partits. A les nou de la nit, l’Atlètic de Madrid visita San Siro per enfrontar-se al Milan i ho fa amb l’única baixa del central Stefan Savic, encara que recupera Thomas Lemar i Joao Félix. A la mateixa hora, el Reial Madrid rep el Sheriff Tiraspol moldau en un duel inèdit en aquesta competició. El tècnic blanc, Carlo Ancelotti, no podrà comptar amb Carvajal, Marcelo, Mendy, Ceballos ni Bale, mentre que Kroos és dubte. Tot i això, un dels partits més interessants de la nit serà el que enfrontarà al Parc dels Prínceps el Paris Saint-Germain amb el Manchester City. Pel bàndol local, no està clar que Leo Messi pugui jugar per la contusió que va patir fa nou dies.