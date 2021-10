L’expresident del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, va explicar davant el jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona que no tenia «cap coneixement» dels comptes de les xarxes socials dedicades a difamar a l’empresari Jaume Roures, que s’ha querellat contra ell per calúmnies i injúries en relació al cas ‘Barçagate’. A la declaració que va fer dilluns, Bartomeu va insistir que «ni tan sols» va participar «en cap d’aquests comptes» ni va donar «cap ordre ni instrucció per a res» a l’empresa Nicestream perquè creés aquests perfils.

A més, va dir que no coneixia «ningú que hagi fet això» i que no havia vist el contingut dels comptes ‘Jaume, un film de terror’ (Facebook) i ‘Jaume de terror’ (Twitter) fins que va llegir la querella. Segons Bartomeu, els comptes de Facebook del ‘Barçagate’ «formaven part del monitoratge» contractat a l’empresa Nicestream, però va recalcar que en «cap moment» sap «qui les ha creat ni qui hi ha darrere». D’altra banda, l’expresident va admetre que va conèixer Carlos Ibáñez, el propietari de Nicestream, el 2017: «En aquell moment, a causa de diferents situacions, el cas Neymar, i del ‘procés’ necessitàvem tenir informació de les xarxes».