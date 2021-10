El Bàsquet Girona aixecava el teló de la temporada davant el Juaristi d’Azpeitia, equip acabat d'ascendir en el qual es consoliden les joves promeses del planter del Baskonia. S’acabaven les proves per a l’equip de Carles Marco, que arribava amb bones sensacions després d’aixecar la Lliga Catalana Leb Or davant el Prat. El Girona ha hagut d'esprémer's al màxim per endur-se la victòria per 63 a 70 en un ajustat final de partit.

Els gironins han sortit endollats al partit, en especial en la parcel·la defensiva i han aconseguit saturar l'atac dels locals. El Juaristi nomé sha estat capaç d'anotar quatre punts en els sis primers minuts. Tot i això, els visitants no han trobat la manera d'anotar des del triple. Nou intents fallats al final del primer quart. Màxima igualtat que s'ha vist rreflectida amb un empat a dotze al final del primer període.

El desencert des de més enllà del 6'75 ha continuat perseguint al Girona al segon quart. Cap cop ha entrat des de la distància tot i intentar-ho disset vegades. Les posicions de tir i sensacions eren bones, però la pilota no volia entrar. La intensitat i la capacitat per no marxar del partit tot i la manca d'encert, ha permès al Girona marxar al descans amb un avantatge mínim d'un punt, en gran part, gràcies a la direcció de partit del base Josep Franch.

El Girona ha aconseguit la victòria a la segona meitat gràcies a la veterania i experiència d'homes com Sàbat i Franch i la millora en l'encert des del triple. Els homes de Carles Marco han sabut patir per acabar-se emportant la primera victòria de l'any cap a casa.