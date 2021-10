Francesc Guerra i Sònia Quiroga van ser els guanyadors de l’exigent edició número 23 de La Tramun, que es va disputar ahir en un recorregut de 77 quilòmetres entre La Vall d’en Bas i Girona, amb final a Fontajau. Una prova que, aquest any ha disminuït pel que fa els participants vinguts des de l’estranger, tot i que la participació va acabar rondant els 600 corredors. En aquesta xifra s’han d’afegir els aproximadament 160 ciclistes que van participar a La TramunKids.

L’edició d’aquest any comptava amb un recorregut gairebé inèdit per a molts dels corredors. Sí, era molt semblant al que es va fer l’any passat, però l’organització el va voler repetir, amb algunes modificacions, ja que l’edició de 2020 va ser especial i només uns 200 ciclistes van poder participar en la prova a causa de les mesures sanitàries contra la pandèmia.

En tot cas, el recorregut de la prova llarga d’aquesta 23a edició, la Marathon -on es comptaven els punts UCI-, de 77 quilòmetres, presentava trams molt durs i tècnics, amb constants pujades i baixades on els ciclistes havien de demostrar les seves millors virtuts. Una etapa que presentava un desnivell positiu de 2.400 metres i negatiu de 3.000, però, per sort, no havia plogut i el terra no estava ple de fang, cosa que els ciclistes van agrair. I qui es va imposar en aquesta prova tan difícil va ser Francesc Guerra, que va ser el dominador de la cursa i va travessar la línia d’arribada, situada al Parc de les Ribes del Ter, amb un temps de 4:15:23. El ciclista català va atacar als seus rivals del grup capdavanter quan faltaven uns 20 quilòmetres per arribar a meta, i ningú el va poder seguir. Guerra, ja habitual entre els cinc primers de La Tramun en els últims anys, va guanyar per segona vegada aquesta prova, després de fer-ho també el 2017.

Per darrere d’ell van acabar el txec Marek Rauchfuss (4:17:13) i el badaloní Ever Alejandro Gómez (4:18:24), que van completar el podi. Aquest últim, havia imposat un fort ritme des del principi, però va anar de més a menys i quan Guerra va atacar ja no va tenir forces. Per altra banda, Guillem Cassú va ser el millor gironí, classificant amb cinquena posició amb un temps de 4:21:44, molt a prop del quart, Hugo Drechou (4:21:35).

En la prova femenina la guanyadora va ser Sònia Quiroga, que es va imposar per primera vegada en la seva trajectòria aquesta prova, superant a les seves rivals. Gisela Biguet i Ania Fontanet van completar el podi.

Pels menys atrevits, o pels qui no volien fer un recorregut tan llarg, l’organització també va posar a la disposició dels ciclistes un recorregut no tan exigent i més curt. Els 44 quilòmetres entre Les Planes d’Hostoles i Fontajau no servien per sumar punts UCI, però sí que servien perquè diferents corredors poguessin descobrir l’essència de La Tramun. La victòria va ser per Sergi Resina, en categoria masculina, i per Paula Plaza, en fèmines.

Ahir també es va disputar la prova pels més menuts, la TramunKids, amb els següents guanyadors: Pau Campos i Aina Sánchez (Infantil); Damià Matamala i Laia Rodríguez (Aleví); Norfeu Cos i Iris Jiménez (Principiant); Martí Garcia i Mar Surrell (Benjamí); Cesc Brugat i Ona Reixach (Prebenjamí).