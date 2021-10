En els últims anys, les comarques gironines se n’han fet un tip d’exportar futbolistes a l’estranger. Xipre, Grècia, l’Índia i també Anglaterra, entre altres, han estat alguns dels països que han vist de primera mà el producte amb denominació d’origen gironí als seus estadis. Andreu Fontàs als Estats Units fins a Gerard Deulofeu a Itàlia amb l’Udinese són alguns dels màxims exponents d’una delegació que compta també amb més representants a Itàlia (Keita Balde i Pau López) i a França (Oriol Busquets) o Bolívia (Àlex Granell), entre altres. Per contra, no és tan habitual veure entrenadors gironins escampats en altres lligues, tot i que Domènec Torrent ha fet camí darrerament als Estats Units primer i al Flamengo brasiler, després, i Jordi Condom té una bona trajectòria a Bèlgica. Un altre tècnic de la casa, Albert Rudé (Ripoll, 1987) ja feia temps que rondava pel món com a assistent de l’uruguaià Diego Alonso, primer al Pachuca mexicà -amb qui va guanyar la Concacaf Champions League- i després a l’Inter de Miami, amb experiències entremig al Querétaro i el Monterrey. Tancada la seva etapa a Miami a principis d’aquest 2021, ara el ripollès emprèn la seva primera aventura en solitari al capdavant del Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica. Rudé ha estat l’escollit pel director esportiu, l’aragonès, Agustín Lleida, amb qui va coincidir al Pachuca per fer-se càrrec de l’equip.

L’Alajauense és un dels clubs amb més història de Costa Rica i campió de Lliga (Apertura) i de la Copa CONCACAF el 2020. Ara confia la banqueta a un jove ripollenc que tçe la intenció d’anar-se obrint pas en aquest món. Rudé hi aterra a manca de 7 partits per acabar la fase regular de Lliga Apertura amb l’exigència de lluitar pel títol. A 6 punts del líder Herediano, la missió no és fàcil però Rudé se la pren com un repte apassionant i exigent. Després d’una primera setmana d’entrenaments, Rudé s’estrena demà oficialment contra el Santos de Guápiles, segon classificat. El club costa-riqueny compta, entre altres, a la seva plantilla amb el migcampista internacional Celso Borges, exjugador fa pocs mesos del Deportivo de la Corunya.

Rudé, de 34 anys, va decidir penjar les botes amb 29 després de passar, entre altres, pel Ripoll, Campdevànol (29 gols en un any) Banyoles, Manlleu i Camprodon. La pissarra l’atreia, així com tots els aspectes relacionats a la tàctica i també la gestió de grup, ja mentre jugava. El futur de Rudé ja s’encaminava cap a les banquetes quan amb 19, va començar a formar-se per ser entrenador. Docent a la Universitat de Vic, doctor en Ciències de l’Esport, Rudé ha estat ponent en diversos cursos federatius de la UEFA i la RFEF i és Cofundador de MBP Academy & School of Coaches. El tècnic ripollès confia que l’experiència a Costa Rica reïxi li permeti créixer encara més per, un dia no gaire llunyà, poder tenir l’oportunitat d’entrenar al màxim nivell més a prop de casa.