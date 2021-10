El vicepresident de l’àrea econòmica del FC Barcelona, Eduard Romeu, va assenyalar ahir que el club, malgrat la seva situació econòmica actual, podria disposar «d’uns 20 milions d’euros» per al mercat d’hivern de cara a reforçar la plantilla i poder lluitar pels objectius esportius. L’actual situació econòmica del Barça no és bona, i part d’això és fruit de l’alta massa salarial esportiva, per la qual cosa l’objectiu continua sent rebaixar-la. Tot i així, és optimista amb vista al mercat d’hivern que ja està en caure. «Tenim marge per a inscriure jugadors. Tenim uns 20 milions d’euros, xifra que comença a ser important i que podríem fer servir, va dir a TV3.

Quant al patrocini de la samarreta, a tenor que el contracte amb Rakuten s’acaba a final de curs, creu que el nou patrocinador hauria de superar la xifra -55 milions- que el club rep. «Ens fixem en el valor d’abans de la pandèmia. I ho hem de superar. Qui vulgui posar el seu nom en la samarreta l’haurà de pagar», va avisar.

Agüero i Dembélé, amb el grup

D’altra banda, sembla que de mica en mica, Ronald Koeman comença a recuperar efectius. Encara no tenen l’alta mèdica i els manquen dies per estar a punt però ahir tant el Kun Agüero com Ousmane Dembélé van començar a entrenar-se amb el grup. L’argentí i el francès van fer una part de la sessió d’entrenament amb la resta de l’equip.