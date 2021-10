Dos partits i dues victòries. Un balanç excel·lent és el que, de moment, ha aconseguit el Bàsquet Girona. Si fa pocs dies va patir i suar de valent per guanyar el Juaristi, aquest vespre ha superat el Prat amb contundència. Amb una mica més del 50 per cent d'encert en tirs de camp i uns valors similars en el triple, l'equip també ha funcionat al darrere, deixant sense argument a un rival que ha arribat a perdre d'una trentena de punts i que només al final ha pogut maquillar, ni que sigui una mica, l'electrònic.

La maquinària ha començat a funcionar ben aviat. Velocitat de creuer, una defensa sòlida i els triples, els que gairebé no van aparèixer a Azpeitia el dissabte, que entraven sense descans. Vecvagars va anotar tres tirs consecutius, Jawara feia mal a banda i banda i Sorolla treia de polleguera a la defensa. En un tres i no res, un 21-8 en el marcador, impulsat per un parcial de 9-0 que ha fet despertar el Prat. Un miratge, perquè entre pèrdues i imprecisions, l'equip visitant no ha aconseguit acostar-se. El 33-17, ja al segon quart, ha obligat a Josep Maria Berrocal a demanar un temps mort. Ha funcionat, però a mitges. L'esbroncada de Carles Marco, instants després, ha servit: l'encert en els tirs lliures ha sigut clau i el partit ha marxat al descans amb un còmode 42-27 pels de casa.

Fins llavors gairebé inèdit i amb ben poca presència en pista, Gerard Sevillano ha sigut un dels grans protagonistes del tercer quart. Ha enfilat el seu comptador particular fins als 9 punts, amb un triple inclòs, i ha marxat aplaudit quan Marco l'ha substituït. També Èric Vila, un altre nom propi. S'han sumat a la festa Vecvagars i Jawara. Aquest últim amb una assistència. La cirereta, l'esmaixada de Sorolla. El Prat, a la seva. Víctima d'una defensa angoixant i del seu desesperant encert des de la línia de tirs lliures. S'ha vist 22 punts per sota i amb mereixement.

Només calia rematar la feina. Per evitar qualsevol ensurt, el Bàsquet Girona ha abraçat els mateixos recursos que l'han dut a dominar el partit. S'ha fet fort al darrere i no ha volgut perdre el temps. Un 2+1 de Delgado i un triple de Schaftenaar -excels des de la llarga distància- han dibuixat un avantatge de 25 punts i encara més de set minuts al davant. Només Kraag ha mantingut l'orgull del Prat, fent cistelles des de dins i per fora. Però ni així. No han donat treva els de Marco, contundents en la resposta. Les diferències s'han anat arronsant, tot i que en cap moment s'ha perillat per la victòria. Al final, 82-63 i la segona que ja és al sarró.