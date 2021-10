El jugador del Barça Pedri continuarà sent blaugrana fins al 2026 després d'arribar a un acord per la renovació del seu contracte amb l'entitat blaugrana, a la qual va arribar l'estiu de 2020 i que celebra que hi hagi «Pedri per a estona». «El FC Barcelona i el jugador Pedro González 'Pedri' han arribat a un acord per renovar el seu contracte fins al 30 de juny de 2026. La clàusula de rescissió queda fixada en 1.000 milions d'euros», ha anunciat el club en un comunicat. Pedri, un dels futbolistes de més pes en l'actual plantilla blaugrana tot i els seus 18 anys i arribar al club la passada temporada, l'estiu de 2020, tindrà una clàusula prohibitiva i explicarà ell mateix, aquest divendres, els motius de la renovació.

L'acte de signatura del nou contracte començarà a les 13.30 hores, amb la signatura en el despatx presidencial, al costat del president Joan Laporta, en un acte privat. Mitja hora més tard, hi haurà una sessió fotogràfica i posterior roda de premsa a l'Auditori 1899. Pedri, que va ser presentat com a jugador del Barça el 20 d'agost de 2020, va disputar 53 partits la passada temporada i es va convertir en el futbolista amb més partits jugats del Barça, a més d'estrenar el seu palmarès amb la Copa del Rei. El migcampista canari, internacional absolut amb Espanya, té el rècord de jugador més jove en disputar 50 partits oficials amb el Barça, per darrere de Bojan Krkic.

A més, en l'àmbit internacional, Pedri és el jugador més jove a debutar amb l'absoluta en una Eurocopa, competició en la qual va ser escollit en l'onze ideal i millor jugador jove poc després d'aconseguir la medalla de plata en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020. En total, 74 partits que el situaven com el jugador de les lligues europees amb més partits disputats. De moment, en aquesta temporada 2021/22, ha jugat quatre partits. Actualment està lesionat i en procés de recuperació.