A les comarques gironines hi ha futur. Només cal fixar-se en els juvenils de la Lliga Nacional, la segona divisió, per sota de la d’Honor. Fins a quatre equips representen la província: Girona B, Figueres, Olot i Cristinenc-Costa Brava. Cadascun viu la seva situació particular, però tots posen de manifest el potencial que hi ha a casa nostra. En general, l’inici està sent positiu. Sobretot, per als blanc-i-vermells, que ho han guanyat absolutament tot fins ara i lideren la classificació amb 15 punts per davant del Barça B (13). També per als figuerencs. Els de Gregorio Gálvez han donat la sorpresa en el seu debut i són quarts amb els mateixos punts que el filial de la Damm, tercer amb 11 -si el curs acabes demà mateix pujarien directe a la Divisió d’Honor perquè els filials queden descartats. Tampoc els van malament les coses als de Roger Vidal, l’Olot. Els garrotxins van començar amb dubtes, fins que va arribar el punt d’inflexió amb la victòria al camp del Barça B (1-3) i se situen desens amb 7 punts. En un cas a part es troba el Cristinenc-Costa Brava. Una mala ratxa de resultats ha fet caure els de Guillem Ferrer en descens, tot i que el tècnic confia redreçar el rumb ben aviat tenint en compte que els primers rivals contra qui van topar són dels més forts de la categoria.

El juvenil B del Girona, líder sense aturador

Els gironins són líders en solitari de Nacional amb un ple de victòries. «Estem molt contents perquè la pretemporada no va ser gaire bona. Els resultats són el reflex del treball dels jugadors que s’esforcen per competir, entrenar i jugar, malgrat que molts encara siguin cadets», explica el tècnic Antonio Rivera. Per al tècnic, que fa tres temporades que és a la banqueta del juvenil B, «no hi ha cap objectiu a nivell de classificació», sinó que tot es basa en «seguir creixent». «Hem d’intentar passar el màxim de jugadors possible cap al filial o, fins i tot, al primer equip en un termini de dos o tres anys», diu. Seria el cas d’Arnau Martínez, Gabri Martínez o Dawda Camara, futbolistes «formats a la base des de fa temps». «No venen de fora», afegeix.

En aquest sentit, Rivera destaca que «els jugadors del juvenil B venen molt més treballats que abans i quan surten no es nota si se salten o no una etapa». «Els ho dic molt. Es tracta d’estar en el lloc i el moment adequats. Ara mateix penso que és el Girona perquè treballa igual o més que el Barça i l’Espanyol. Tenim moltes àrees: metodologia, captació, anàlisi, rendiment... Tot és específic i es dediquen moltes hores perquè el jugador surti ben treballat i complet», diu.

El Figueres dona la sorpresa

Després d’un parell de cursos intentant-ho, el Figueres va aconseguir el retorn a Nacional. Els de Gregorio Gálvez s’han convertit en la gran revelació de l’inici de temporada, competint de tu a tu contra els favorits de la categoria. «Estem a l’altura contra equips fets per pujar. Som iguals, o, fins i tot, superiors per sensacions. Estem sorpresos per com competeixen els nanos i els resultats són millors del que pensàvem a la pretemporada, però és que entrenen molt bé», comenta.

La plantilla del juvenil del Figueres és pràcticament nova amb 16 fitxatges i tres jugadors del filial que han pujat: Oriol Martín, Ot Agné (fill de Raül Agné) i Galder Oronoz. A més del porter Hugo Almazara, el lateral Cristian Municoy i el davanter Khalid Noureddiene, que segueixen. Aquest últim és el pitxitxi de la Lliga amb 7 gols i ja ha debutat amb el primer equip a Tercera Divisió. «És la pedra angular de l’equip. El club ha apostat per ell i està rendint al nivell que mereix perquè hi posa molta dedicació perquè surtin les coses», diu l’entrenador sobre Khalid.

Si el Figueres manté aquest ritme fins al final de temporada podria aconseguir l’ascens a la Divisió d’Honor: «Ens anem il·lusionant partit a partit, però hem de ser realistes. Volem tenir estabilitat a Nacional».

L’Olot comença a enlairar-se

Els de Roger Vidal també debuten a Nacional. «L’inici no ha sigut fàcil, ja sabíem que era una categoria complicada. Sumar un punt en els primers quatre partits va fer-nos plantejar que havíem de competir fins a l’últim minut i així ho hem fet. Hem millorat individualment. A més, guanyar el Barça B va fer adonar-nos que podem estar al nivell i competir contra tothom. L’únic que ha estat superior de moment ha sigut el Girona B. Ens hem despertat i esperem que s’allargui», apunta.

L’Olot «feia anys que lluitava» per tenir el juvenil a Nacional. «Feia falta perquè d’aquesta manera el salt al primer equip és més lleu. Hem d’anar a poc a poc perquè els nanos són joves i estan en edat de creixement, però l’objectiu és mantenir-nos el màxim de temps possible», afegeix.

El Cristinenc-Costa Brava busca la reacció per sortir del descens

L’equip de Guillem Ferrer necessiten trencar la mala dinàmica que els ha deixat penúltims amb 4 punts. «L’inici no reflecteix les sensacions que transmet la plantilla amb derrotes doloroses. Vam fer una bona pretemporada i estem convençuts que anirà bé. Encara arrosseguem el fet d’haver sumat 1 punt de 9 contra Girona B, Badalona i Barça B, però esperem canviar aquesta situació aviat», diu el tècnic. El juvenil blaugrana compleix la seva cinquena temporada a Nacional, la tercera per a Ferrer. «Té mèrit mantenir-nos perquè és una categoria exigent i l’any passat vam quedar-nos a les portes de l’ascens. És per això les expectatives són altes i tenim ganes de reivindicar-nos», conclou.