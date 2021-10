Els amants del futbol tenen la data del clàssic marcada en vermell al calendari: l'enfrontament entre els eterns rivals de la Lliga Santander arriba aquest diumenge amb un duel que, tot i que cap dels dos equips arriba en el seu millor moment, sempre promet espectacle i emoció.

El primer Barça - Madrid de la temporada se celebra aquest diumenge 24 d'octubre a 1/5 de 5 de la tarda al Camp Nou, que per primer cop des que va esclatar la pandèmia, podrà comptar amb públic a les seves grades i amb l'aforament al 100%.

El Barça arriba després d'una victòria patida i grisa davant el Dinamo de Kíev a la Champions, que va acabar amb xiulets de frustració de la grada cap als jugadors, mentre que el Madrid va golejar el seu rival a la competició, el Xahtar de Donetsk, i es va dissipar una mica els dubtes dels últims mals resultats.

Pels locals, una victòria contra l'etern rival seria clau, no tan sols per la moral de l'equip, sinó per les seves aspiracions a la Lliga. Els de Koeman arriben al clàssic en setena posició amb 15 punts, a cinc del líder, la Reial Societat, i a dos del Reial Madrid, que està situat a la segona plaça de la classificació. Pels madridistes, una victòria suposaria atrapar al líder.

Horari del Barça - Madrid

El clàssic, corresponent a la jornada 10 de la Lliga Santander es disputa el 24 d'octubre del 2021 a les 16.15 al Camp Nou.

On veure a la televisió el Barça - Madrid

El partit entre culers i madridistes es podrà veure pel canal Movistar LaLiga de la plataforma Movistar+ que comparteix amb Orange TV. També es podrà seguir el minut a minut a través de la web de Diari de Girona.