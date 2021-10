Un punt és més que res. El Costa Brava estava obligat a reaccionar contra el Linense després de quatre derrotes consecutives i així ho va fer, malgrat que el gol va resistir-se. Els d’Oriol Alsina van sumar un empat sense gols amb els andalusos (0-0) que els fa recuperar la confiança. Segueixen en descens, però van aconseguir la millora, sobretot en defensa, que necessiten per començar a escalar posicions. El porter Nacho Miras va frustrar-los la victòria.

Alsina va apostar per un canvi de plantejament amb defensa de quatre. El Linense, però, ràpidament va tancar el Costa Brava a la seva àrea. Li costa arribar al conjunt blaugrana i la prova més evident va ser que Xumetra no se’n sortia, tot i mirar cap a la porteria de Miras. Es notava la pressió. Superats els primers 10 minuts, Gil va tenir una rematada amb l’esquerra que va sortir un xic desviada després d’una bona combinació dels locals. Per l’altre costat, Leandro ho va provar des de la frontal. El Costa Brava havia d’anar en compte amb les pèrdues al mig del camp, tot i que Marcos no patia.

Una bona acció de Guiu va acabar amb una centrada de Gil des de la dreta a l’àrea del Linense, però Cala no la va poder engaltar. Tot segit, Miras va afanyar-se per atrapar una pilota que Xumetra ja perseguia amb la canya a punt.

El millor era que el Linense no havia generat perill i s’havia de mantenir a la segona part. Miras va intervenir per atrapar un xut de Galindo, que intentava sorprendre des de la frontal. El migcampista va posar el porter en un compromís en més d’una ocasió. Com també ho va fer Romero. Pressionava el Costa Brava. Miras va evitar el gol local traient una volea de Gil arran d’una assistència de Xumetra, generós en no veure clar el seu xut. Va tenir-la Galindo amb una rematada que va sortir per damunt del travesser. S’haurien de conformar amb l’empat després que l’àrbitre no veiés clar un possible penal a favor dels blaugranes. I que Miras aturés a Monreal.