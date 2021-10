Clara derrota de l’Spar Girona. Les gironines encaixen la segona derrota a l’Eurolliga en la seva visita a Kursk. 1 Laia Palau perseguint a Nika Baric en el partit d’ahir. F

1 Kennedy Burke va ser la màxima anotadora de l’Spar Girona a Kursk després d’aconseguir 25 punts. F

Una setmana després d’excel·lir a Fontajau contra el Fenerbahçe, l’Spar Girona poc hi va tenir a dir ahir a Kursk. Massa Dynamo, i massa potencial físic, començant per la imponent Howard (26 punts i 8 rebots), per poder somiar en res. Encaixar 27 punts al primer quart ja va ser, a més a més, una llosa impossible de superar, deixant l’equip d’Alfred Julbe sempre a remolc. Una tímida reacció abans del descans va deixar el partit encara per resoldre (45-34), però les russes amb un parcial de 12-2 al tercer parcial, ho van deixar tot dat i beneït a pesar dels intents de l’equip gironí (62-44). Burke, un cop més, va ser la jugadora més destacada de l’Uni. Però amb els seus 25 punts no n’hi va haver prou, i ara el balanç de l’Spar passa a ser de dos triomfs i dues derrotes en la màxima competició continental. Dimecres que ve, tocarà buscar la tercera victòria davant del Galatasaray a Fontajau.

El Dynamo va ser un equip més complet durant els 40 minuts. Tant des de fora, com en el joc interior. De sortida els triples de Frolkina ja van començar a complicar les coses, sobretot un sobre la botzina al final del primer quart que deixava la diferència en 12 punts (27-19) només de començar. Les russes en van acabar anotant 10 de tirs de tres, per només uns minsos tres l’Uni. El partit es podia haver trencat ja abans del descans. Els marges a favor del Kursk eren cada vegada més amplis i, per exemple, a 5:10 pel descans, el marcador ja era de 38-24). La inspirada Howard, des del tir lliure, disparava a +15 l’avantatge del Dynamo (42-28) a menys de dos minuts, i aleshores va arribar una tímida reacció de l’Uni que li va permetre marxar als vestidors perdent només d’onze, 45-34, gràcies a cinc punts de Burke, que ja era la més destacada del seu equip. Al descans la nord-americana duia 16 punts en 18 minuts.

No es va trencar el partit a la primera part però sí que les opcions es van esvair de manera definitiva en el tercer quart. Una antiesportiva de Palau va permetre al Dynamo marxar de 19 (55-36), i cada cop quedava més clar que les gironines poc hi tindrien a fer, a Kursk. Arribats a aquesta situació, el primordial era mirar de no prendre mal i intentar minimitzar la derrota, per allò de la importància de l’average. Es va entrar al darrer quart perdent de 20 (70-50)i en petits moments es podia haver arribat a somiar en baixar dels 10 punts de diferència (78-64), però tot plegat va ser només un petit miratge. El Kursk no va donar opcions, va endurir la defensa, i el seu físic va fer la resta per acabar imposant-se 92-75.

A l’Spar Girona li espera ara un altre feixuc viatge de retorn a casa. A l’horitzó, el partit contra el Gran Canària de diumenge que ve a Fontajau. Tot i la derrota l’Uni manté un balanç de dos triomfs i dues derrotes a l’Eurolliga. De la jornada en destaca la primera derrota del Sopron, líder invicte fins ara, a la pista del Fenerbahçe.