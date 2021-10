Ha guanyat l’Open d’Espanya XCO Cofidis, la Superprestigio MTB Faster, la Copa Catalana Internacional i també s’ha penjat la medalla de bronze en el Campionat d’Espanya XCO. Però aquests mèrits no han estat suficients perquè Txell Figueras continuï un any més formant part de l’MMR Factory Racing Team, equip que fa dos anys li va donar l’oportunitat de fer el salt a l’elit. La ciclista de Flaçà ha estat una de les esportistes més regulars aquest 2021, però a partir d’ara encara un altre repte perquè s’ha de reinventar i, pel seu propi peu, buscar un equip o patrocinadors per poder competir el pròxim any. Ella mateixa reconeix que és un repte «complicat» perquè, en el ciclisme actual «malauradament, els esportistes ens hem de transformar i ser persones més enfocades en el màrqueting». La cosa era diferent abans, quan «eren esportistes i punt» i s’havien de centrar, només, en competir. No pas com ara, que hi ha hagut una evolució pel fet de no disposar d’un representant que pugui dur a terme totes aquestes tasques i perquè al mateix temps les marques no disposen d’un pressupost tan elevat com anys enrere. No es tracta pas d’un repte que només l’afecte a ella, sinó que molts esportistes, sobretot noies, tenen menys ajudes i patrocinadors que anys anteriors i no els queda més remei que buscar-se la vida.

Figueras, de 28 anys, assegura que s’esperava «més continuïtat» en l’equip espanyol perquè, a part de fer bons resultats, va ser preseleccionada per anar als Jocs Olímpics de Tòquio d’aquest passat estiu. «Pensava que apostarien per mi pel següent cicle olímpic», afirma. Tot i així, el seu actual equip, amb qui encara té contracte fins a final d’any, «s’ha portat bé amb mi» i, fins i tot «m’està ajudant a trobar un nou destí». Però no tot són bones paraules perquè el que sí que ha decebut una mica a la biker gironina és la resposta de les federacions, tant l’Espanyola com la Catalana, ja que, tot i complir els criteris per ser seleccionada, no va ser convocada per competir ni en l’Europeu ni tampoc en el Mundial, deixant aquesta plaça en categoria d’elit com a deserta. «Sempre m’he mostrat a favor que les federacions seleccionin a noies joves, però em sap greu que havent complert els objectius de selecció no em donessin una oportunitat a mi», explica Figueras. Ella seguirà «entrenant i treballant al màxim» perquè confia que aquests organismes, sigui més tard o més d’hora, tornaran a confiar en ella com ho van fer dos anys enrere.

A títol personal, però, es mostra satisfeta perquè com ella mateixa recorda «he complert els objectius principals que em vaig marcar a principi de temporada». Sí que, potser, té encara clavada l’espina de no haver participat en suficients proves de la Copa del Món o en el Mundial, però això «tampoc no era pas decisió meva», pel que prefereix no donar-li massa més voltes. Així que «tot el que estava al meu abast ho he fet el màxim de bé possible i em quedo amb el que après i el que he millorat», sentencia la gironina.

Pel que fa el seu futur a curt termini, Figueras és optimista i espera conèixer el seu destí aquest mes de desembre. També perquè a principi del proper 2022 ja ha de començar a competir i, si tot va bé, ho farà per primera vegada a la Copa Catalana de Banyoles, el mes de febrer. A part, «com que estic fent córrer la veu que se m’està acabant el contracte sí que hi ha gent que m’està proposant participar en altres tipus de carreres». Així que, Txell Figueras, provarà sort en altres disciplines més enllà de la modalitat Rally de Mountain Bike abans que acabi aquest any.