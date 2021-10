Un Barça impotent en el primer partit després de la destitució de Ronald Koeman no va ser capaç d’imposar-se a l’Alabès, que es va endur un punt d’un Camp Nou amb només 37.278 espectadors després que Luis Rioja aconseguís igualar el gran gol de Memphis Depay que va obrir el marcador en l’inici del segon temps.

Sergi Barjuan, el tècnic interí dels blaugranes, va deixar de banda les revolucions i fins va continuar apostant per Dest com a extrem dret malgrat la seva enemistat amb el gol. La novetat més rellevant respecte els últims partits, forçada per les múltiples baixes, va ser veure des de l’inici a la joveníssima parella d’interiors Nico González-Gavi. La banda esquerra va ser la gran arma del Barça en els primers compassos, amb un Memphis molt actiu, que a estones va recuperar part de la frescor mostrada en l’inici de temporada, i un Alba que va aconseguir arribar amb facilitat fins a la línia de fons.

La primera ocasió de gol no va arribar fins al minut 17, quan un hiperactiu Eric García va enganxar una rematada de cap que Sivera va salvar ‘in extremis’. Per part seva, l’Alabès, robust en defensa, no va aconseguir inquietar a Ter Stegen fins a la mitja hora amb una altra rematada de cap. L’intent d’Edgar Méndez se’n va anar desviat. Abans de la mitja part, Agüero va donar un esglai al Camp Nou en estirar-se a terra després de mostrar símptomes de mareig. L’argentí se’n va anar caminant del camp i va ser traslladat a un centre hospitalari per a sotmetre’s a exàmens mèdics.

La màgia perduda va tornar als peus de Memphis i només començar el segon temps el seu peu dret es va inventar un tret en forma de paràbola que es va incrustar en l’esquadra esquerra de Sivera. El Camp Nou es va alliberar i el neerlandès el va celebrar amb el seu gest característic de tapar-se les orelles.

Però l’alegria blaugrana tan sols va durar tres minuts. Els que va trigar Luis Rioja a perforar el centre de la defensa del Barça, molt tova, amb una jugada individual en la qual es va recolzar en Joselu abans de driblar Ter Stegen i marcar a porta buida. El gol visitant va fer enfadar els de Barjuan, que es van sobreposar al cop en un primer moment i van tenir als peus de Memphis dues ocasions molt clares per a fer el segon punt. En la primera va assistir Gavi i la pilota es va estavellar al pal dret després de picar-la per sobre de Sivera i, en la segona, va ser Nico González que el va deixar només davant el porter visitant, que va repel·lir la pilota.

Tant Gerard Piqué com Edgar Méndez van abandonar el camp amb molèsties musculars i, copiant el primer temps, el ritme de joc va decaure en detriment dels interessos blaugranes. L’última carta de Barjuan va ser donar entrada a Alejandro Balde i al debutant Ez Abde a 10 minuts del final. Van aportar energia i atreviment, però el resultat ja no es va moure. L’empat deixa un balanç d’allò més preocupant de només un punt dels darrers nou possibles per al Barça.