El davanter argentí del Barcelona Sergio Agüero, que va patir una arrítmia cardíaca en l'últim partit de Lliga davant l'Alabès, estarà, com a mínim, els tres pròxims mesos de baixa, segons van informar aquest dilluns els serveis mèdics del club català. «El Kun Agüero ha estat sotmès a un procediment diagnòstic i terapèutic a càrrec del doctor Josep Brugada. És baixa i durant els pròxims tres mesos s'avaluarà l'efectivitat del tractament per determinar el seu procés de recuperació», va informar l'entitat blaugrana.

El punta argentí va abandonar el Camp Nou en ambulància dissabte passat, després de ser substituït en el minut 42 per Philippe Coutinho en patir un episodi de malestar toràcic que li va causar problemes respiratoris i li va impedir seguir en el terreny de joc. Agüero, de 33 anys, va ser llavors traslladat a un hospital de Barcelona, on s'ha sotmès, durant els dos últims dies, a un exhaustiu estudi cardiològic. El jugador estarà els tres pròxims mesos seguint tractament sota la supervisió exhaustiva dels metges, per la qual cosa no tornarà a jugar, almenys, fins al mes de febrer.