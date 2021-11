Durant el partit de dissabte contra l’Alabès, dos jugadors del Barcelona es van haver de retirar lesionats. El primer va ser Sergio Agüero, en la primera part, i el segon Gerard Piqué, després del descans. El davanter argentí va patir un episodi de malestar toràcic i va ser traslladat a l’hospital per a dur a terme un estudi cardiològic. De la seva banda, el central blaugrana té una sobrecàrrega en el soli de la cama dreta i està pendent de més proves per conèixer quin és l’abast exacte d’aquesta dolència.

Aquesta és la informació que va oferir el club un dia després del primer partit de Sergi Barjuan com a tècnic interí, tot esperant qui substitueix Ronald Koeman a la banqueta. Ni Agüero ni Piqué podran jugar dimarts a Kíev, però no tot són malees notícies. Ansu Fati, Frenkie de Jong i Sergi Roberto van tornar als entrenaments. Per contra, Dembélé segueix exercitant-se però no se sap si reapareixerà demà a la Champions.