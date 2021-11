Després d'una setmana en la qual només va sumar un de nou punts possibles a la Lliga, el Barça està obligat a reaccionar aquesta nit (21:00 h) en la seva visita al Dinamo de Kíev, si desitja seguir amb opcions de classificar-se pels vuitens de final de la Lliga de Campions sense necessitat de puntuar en l'última jornada de la fase de grups a Munic. Un triomf a Kíev i una derrota del Benfica davant el Bayern deixarien al Barça dos punts per sobre dels portuguesos abans que aquests visitin el Camp Nou el 23 de novembre. En canvi, tot el que no sigui guanyar a Ucraïna complicaria el futur de l'equip blaugrana en la competició, que afronta el partit amb Sergi Barjuan encara com a tècnic interí.

La bona notícia és que recupera a efectius importants que no han estat disponibles en els últims enfrontaments. Ansu Fati, Frenkie de Jong i Ronald Araujo tornen a la convocatòria amb Ousmane Dembélé, que no entrava en una llista des del curs passat després de lesionar-se amb França en l'Eurocopa. De tota manera, caldrà veure si estan en condicions físiques per ser titulars en un partit de tanta transcendència. Els qui ho tenen més difícil són Araujo i Dembélé a causa del llarg temps que porten fora dels terrenys de joc. En canvi, respecte al partit davant l'Alabès cauen de la convocatòria Gerard Piqué, amb una elongació en el soli de la cama dreta, i Sergio Agüero, que va patir una arrítmia cardíaca davant el conjunt de Vitòria i està sent sotmès a un examen exhaustiu a l'Hospital de Barcelona que ha determinat que, com a mínim, estarà tres mesos de baixa. A més, tampoc han viatjat a Kíev Sergi Roberto, Pedri i Martin Braithwaite, que encara segueixen amb la recuperació de les seves respectives lesions. Davant aquestes baixes, Barjuan va decidir tornar a convocar al migcampista del filial Álvaro Sanz. Per la seva banda, el Dinamo Kíev, que no coneix la derrota en la lliga ucraïnesa, intentarà sorprendre el Barça amb un esquema més ofensiu que el que va desplegar en el Camp Nou. Des que va caure a Barcelona per la mínima (1-0), ha encadenat tres victòries seguides, dues en Lliga i una a la Copa, i és líder indiscutible del campionat amb tres punts més que el Shakhtar Donetsk.

Sergi: «Obligats a guanyar»

L'entrenador interí del Barcelona, Sergi Barjuan, va subratllar en la prèvia del partit d’avui, que el conjunt blaugrana «té l'obligació de guanyar sempre» i que, a Ucraïna, a més, fer-ho és una prioritat. «Solament ens podem fer respectar guanyant. Cal donar un cop de puny damunt de la taula. Això canviaria la forma de veure les coses», va manifestar Sergi, que afronta el seu segon partit com a tècnic del Barça sabent que solament està exercint el càrrec de forma provisional. També va parlar el central blaugrana Èric Garcia, que va aplaudir la recuperació d’Ansu Fati i Dembélé. «Són dos futbolistes molt importants per a nosaltres i diferencials en la part ofensiva. Que estiguin de tornada és una notícia molt important», explicava. El Barça es juga a Kíev la seva continuïtat en la Champions, i el defensa català n’és del tot conscient, «però quan jugues en el Barça tots els partits són importants», va puntualitzar, afegint al mateix temps que «l’equip està preparat física i mentalment per treure els tres punts».