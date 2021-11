L’Escala va protagonitzar el passat diumenge la golejada d’aquesta temporada en el grup 1 de Primera Catalana. Els homes entrenats per Sepu és van imposar per 1-6 al camp del Montanyesa, davant un rival que porta l’etiqueta d’aspirant a estar a la zona alta.

És un d’aquells partits on tot va sortir perfecte?

Nou Barris és sempre un escenari molt difícil però vam aconseguir un resultat molt vistós. Vam fer un molt bon partit i vam ser efectius. Se’ns va posar de cara aviat i després tot va ser més fàcil. Al cap i a la fi, són tres punts i prou. No per fer més gols te’n donaran més.

Sent entrenador alguna vegada havia guanyat per un resultat com aquest?

Sí, però poques vegades i no crec haver-ho fet com a jugador en l’anterior Tercera Divisió ni tampoc al camp d’un rival com ho és el Montanyesa.

Què se’ls diu als jugadors després d’un resultat així?

Amb un 1-6, per a un tècnic és el dia més fàcil perquè poques coses es poden dir. Simplement, felicitar els jugadors. En un camp així sempre passen coses i has d’estar concentrat. El rival i el públic exigeixen molt.

Amb aquesta golejada, l’Escala és candidat a l’ascens?

No, encara és molt aviat. Ara és el moment d’agafar la mida d’una categoria molt igualada, però l’objectiu és salvar-nos el més aviat possible per viure tranquils. Ara volem viure el moment. És molt aviat, només portem cinc partits. Empatant o perdent ens tornarem a posar al nostre lloc. Així que toquem de peus a terra, perquè aquesta no és la nostra Lliga. Si aconseguim el nostre objectiu ja mirarem d’altres possibilitats.

Diumenge toca derbi contra el Palamós.

Esperem que sigui un bon partit. El Palamós és un equip ben ordenat i treballar que intenta jugar ràpid.