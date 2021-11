El futbolista argentí del Barcelona, Sergio Agüero, va donar l'esglai dissabte passat en desplomar-se durant la disputa del partit de Lliga entre el seu equip i l'Alabès. El 'Kun', que va sofrir marejos, es va retirar del terreny de joc pel seu propi peu i posteriorment es va sotmetre a una revisió mèdica que ha assenyalat a una arrítmia cardíaca com a causa del contratemps.

Amb el nom d'arrítmia, que literalment significa pèrdua de ritme, s'al·ludeix a qualsevol anomalia de la periodicitat del batec cardíac.

En què consisteix aquesta malaltia?

El batec cardíac normal, és regular (rítmic) i en repòs la seva freqüència oscil·la entre 60 i 100 vegades per minut. Si va massa lent, (menys de 60 batecs per minut), lodenominamos bradicàrdia. Si batega massa ràpid (més de 100 batecs per minut) ho denominem taquicàrdia. Un cor normal pot bategar més ràpid amb l'exercici o amb les emocions i pot bategar més lent amb el somni o amb l'entrenament. La freqüència cardíaca màxima a la qual pot arribar una persona es calcula amb la fórmula 220 menys la seva edat en anys. Per tant, com més gran és una persona, menor és la freqüència màxima a la qual pot arribar el seu cor en condicions d'esforç o emocions.

El ritme cardíac és controlat per unes cèl·lules autònomes que produeixen i transmeten impulsos elèctrics dins del nostre cor. L'impuls elèctric neix del “nodosinusal”. D'allí parteix un impuls elèctric que estimula la contracció de les aurícules. Aquest impuls elèctric aconsegueix després el nodoaurículo-ventricular (que actua com a node de seguretat) i es propaga fins als ventricles. En arribar-li l'electricitat, el múscul cardíac es contreu i d'aquesta manera bomba la sang. Que la transmissió d'aquest impuls elèctric segueixi la seqüència correcta és fonamental perquè la contracció cardíaca sigui efectiva.

Classificació de les arrítmies

Pel lloc d'origen el problema:

En les aurícules: Supraventriculars

En els ventricles: Ventriculars

Per la velocitat del batec cardíac:

Taquicàrdies (freqüència superior a 100 batecs per minut): aleteig (250-350 lpm) i fibril·lació (més ràpid de 350 bategats minut)

Bradicàrdies (freqüència inferior a 60 batecs per minut)

Per la "ritmicitat" del batec cardíac:

Regulars: el cor batega de manera regular (rítmica) amb una freqüència que pot ser normal, ràpida o lenta.

Irregulars: el cor batega de manera irregular (arrítmica) amb una freqüència que pot ser normal, ràpida o lenta.

Per la causa que origina l'arrítmia:

Fisiològiques taquicàrdies normals, associades a exercici o emocions)

Patològiques (anormals, probablement necessitaran tractament)

Per la forma d'aparició de l'arrítmia:

Agudes: de recent aparició

Cròniques: mesos o anys

Paroxismals (apareixen i desapareixen espontàniament i de sobte)

Símptomes més comuns. Encara que és possible que no es presentin símptomes i que només es detectin les arrítmies per alteracions en el pols, els símptomes més comuns solen ser els següents:

Sentir-se els batecs del cor (a això li diem palpitacions): el més freqüent és sentir-los en el pit o en el coll. Es poden notar batecs ràpids o lents, o simplement una sensació de "bolcada" dins del pit.

Dolor toràcic, generalment en el centre del pit, amb o sense palpitacions.

Mareig, com si s'anés a perdre el coneixement, amb o sense palpitacions.

Síncope (pèrdua transitòria de coneixement).

Cansament, sobretot en realitzar exercici o esforços físics.

Dificultat per a respirar (a aquest símptoma li diem dispnea).

A vegades, les arrítmies fan que el cor s'activi tan ràpid que perd per complet la seva eficàcia i és com si es parés. Això succeeix amb algunes taquicàrdies ventriculars i amb la fibril·lació ventricular. Es perd el coneixement uns segons després del seu inici i si no es resolen produeix el que es coneix com a mort sobtada.

Quin és el tractament de les arrítmies?

Les arrítmies es tracten només quan produeixen símptomes o quan són perilloses (quan poden alterar el pronòstic del pacient). Els tractaments són:

Controlar els desencadenants, si es coneixen. Per exemple l'alcohol o altres tòxics.

Tractar la malaltia que afavoreix l'arrítmia. Per exemple, la hipertensió arterial o l'hipertiroïdisme.

Administrar medicaments que actuïn directament o indirectament sobre les arrítmies. Tractament indirecte, consisteix a tractar per exemple la hipertensió arterial que a vegades causa arrítmies o l'hipertiroïdisme. Tractament directe amb fàrmacs, és utilitzar medicaments antiarrítmics. Cal tenir molt en compte la precaució que, en alguns casos, quan el cor té alguna altra anomalia a més de l'elèctrica, els fàrmacs antiarrítmics poden ser perillosos. En altres ocasions, el tractament es dirigeix a impedir conseqüències de les arrítmies, com per exemple, les embòlies. Per això utilitzem en alguns pacients amb arrítmies, medicaments anticoagulants.

En molts pacients, les arrítmies ràpides es poden curar. Per a això es realitza una tècnica que es denomina ablació. Consisteix, en el fet que amb petits catèters que s'introdueixen per venes o artèries fins al cor, es destrueixen les zones de teixit on es troba el problema elèctric que origina l'arrítmia. Es poden curar la majoria dels casos de vies accessòries, taquicàrdies intranodals, taquicàrdies auriculars, flutter auricular i ventriculars sense malaltia cardíaca associada. A més es curen bastants casos de pacients amb fibril·lació auricular (l'arrítmia sostinguda més freqüent) i d'altres taquicàrdies ventriculars.

Les arrítmies lentes, les bradiarrítmies, normalment es tracten amb marcapassos tret que hi hagi una causa corregible (per exemple, alguns medicaments receptats per a una altra cosa, que alenteixen el cor). Els marcapassos, són miniordinadors de la grandària d'una capsa de llumins, que s'implanten sota la pell i estan connectats amb el cor mitjançant un, dos o tres cables. D'aquesta manera regulen en tot moment el ritme cardíac.

Finalment, quan les arrítmies poden posar en perill la vida del pacient i no podem curar-les, s'utilitzen els Desfibril·ladors Automàtics Implantables (DAI). Aquests dispositius (la seva grandària és la meitat d'un telèfon mòbil), es col·loquen mitjançant una petita intervenció sota la pell, connectats amb un o diversos cables que vigilen el cor. A diferència dels marcapassos, els DAI no són només capaços d'accelerar el cor si aquest va massa a poc a poc, sinó que a més poden aplicar descàrregues elèctriques. Aquest tractament està indicat en la majoria dels malalts que per fortuna han pogut sobreviure a una arrítmia ventricular greu o a una parada cardíaca. Però també hi ha pacients en els quals s'indica aquest tractament malgrat que encara no hagin sofert arrítmies.

Per exemple, els malalts que tenen molt deteriorat el cor a conseqüència d'infarts previs, encara que no hagin tingut mai una arrítmia, poden viure més temps si porten implantat un d'aquests dispositius.

Causes de les arrítmies

Congènites o hereditàries: es neix amb alteracions en la formació de l'impuls cardíac o en la seva transmissió, bé per problemes en les cèl·lules generadores de l'electricitat cardíaca o bé per l'existència de cables de més o de menys, dins del cor.

Malalties cardiovasculars: hipertensió, infart de miocardi, o qualsevol malaltia que alteri l'estructura cardíaca. En dilatar-se, engrossir-se o destruir-se les parets i les cavitats cardíaques, indirectament també s'afecten els cables elèctrics.

Alteracions tiroidals, diabetis, canvis hormonals en la dona.

Com a efecte secundari de medicaments:

Estrès emocional: por, ansietat, estrès, duel.

Estrès físic: excés de treball o d'exercici físic.

Hàbits tòxics: drogues (sobretot cocaïna i amfetamines), excessos amb l'alcohol, cafè, tabac.

Quant cal acudir al metge?

Davant qualsevol símptoma dels descrits anteriorment, és convenient acudir al metge per a descartar una arrítmia.

L'ideal per a diagnosticar les arrítmies és realitzar un electrocardiograma (ECG) coincidint amb els símptomes. L'ECG sense símptomes a vegades també aporta pistes importants. Moltes vegades això no és possible perquè els símptomes duren poc temps i es produeixen de tant en tant. Per a intentar conèixer que passa en el cor quan es tenen els símptomes que apareixen de tant en tant, s'utilitzen dispositius que ens vigilen el batec cardíac i que es poden tenir col·locats en el cos des de 24 hores fins i tot 2 anys. Es diuen Holter. A més de conèixer quines són les arrítmies, és imprescindible conèixer també com està el cor. Per a això es realitza: