El Barça va respondre quan més ho necessitava i es va imposar al camp del Dinamo de Kíev gràcies a un solitari gol d’Ansu Fati en un partit gris i sense brillantor, però ben solucionat per un equip, el blaugrana, que es connecta de nou a la Lliga de Campions. Amb el 0-1 s’enfila a la segona posició i depèn d’ell mateix per classificar-se pels vuitens de final de la competició. Una victòria per atrapar els sis punts, tots ells guanyats contra el conjunt ucraïnès, el cuer. Dos més que un Benfica que va caure a Munic. Un triomf que es converteix en el primer de la temporada lluny del Camp Nou. Al cap i a la fi, un èxit per somiar que mantenir-se a Europa és possible. I també amb notes positives com la tornada d’Ousmane Dembélé i la de Ronald Araújo, encara que un altre central com ho és Clément Lenglet se’n va anar del terreny de joc amb molèsties.

Ara el Barça depèn d’ell mateix per, davant Benfica i Bayern de Munic, poder segellar l’accés als vuitens. Haurà de millorar, i sobretot afinar la punteria, ja que Ansu Fati va salvar el seu equip gairebé en una acció aïllada i afortunada. El millor va ser és que, en els 25 minuts restants, els de Sergi Barjuan es van defensar bé, amb la pilota. Això sí, hi va haver temps per patir dos ensurts en defensa, fruits d’una errada de marcatge, que no es van traduir en el temut empat. I una gran ocasió de Tsikankov que va topar amb una mà salvadora d’un Ter Stegen que, aquesta vegada sí, va resoldre amb encert les seves accions. Com ho feia abans.

Ja havia hagut d’aparèixer al primer temps en el primer xut del Dinamo entre pals. Una part igualada i avorrida, sense oportunitats clares, amb un Barça que va dominar però sense generar perill, i que va anar de més a menys. A la represa, els de casa van sortir amb una marxa més i van gaudir d’algun contracop que va fer patir la defensa blaugrana. No va haver d’intervenir Ter Stegen, però un xut enverinat de Karavaev, després d’un rebuig de la defensa, va acostar l’equip de Lucescu al gol. El més actiu era Óscar Mingueza, apareixent sempre per banda dreta i penjant pilotes, però sense precisió i no trobant cap rematador. Fins al 70, ja amb Dembélé de nou a la gespa, quan una pilota del lateral a l’àrea va acabar amb l’únic gol del partit. Ansu Fati, que havia estat objecte d’un possible penal poc abans que l’àrbitre havia xiulat i el VAR havia negat, va aparèixer del no-res per engaltar l’esfèrica amb la seva cama dreta tot superant Buschan. Un gol d’or. La victòria no es va escapar.