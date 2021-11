L’aturada per seleccions farà que l’Spar Girona no torni a jugar fins al pròxim 18 de novembre a Tenerife. Abans, però, l’Eurolliga torna a aterrar a Fontajau en la cinquena jornada de la fase de grups, on el conjunt dirigit per Alfred Julbe rebrà al Galatasaray (20:15). Un equip turc que l’única vegada que va trepitjar Girona va ser per capgirar una eliminatòria de quarts de final de l’EuroCup, el 2018. Les gironines havien aconseguit guanyar de tres punts a Istanbul (62-65), però a Fontajau les coses no van sortir com s’esperaven i les opcions de l’Uni per entrar a les semifinals de la segona màxima competició europea es van frustrar quan el Galatasaray es va imposar per cinc punts (67-72).

Les gironines arriben a aquest enfrontament després del gran esforç de capgirar el marcador diumenge en la Lliga per derrotar, finalment, a l’Spar Gran Canària (64-60). «Vam fer un sobreesforç defensiu i en això ho paga el cos», explicava Laura Antoja en la prèvia del partit. Però l’ajudant de Julbe també afirmava que «tot i el cansament i la falta d’efectivitat en atac, l’equip no es rendeix i lluita fins al final», i això és l’objectiu d’aquest vespre: «Lluitar fins a l’últim segon». Tot i així, Antoja reconeix que «l’equip necessita sentir-se més segur en atac i augmentar el percentatge de tir», i que quan hi hagi l’opció «no s’ha de dubtar» i «s’ha de tirar». Si tot això es compleix i l’Uni pot tenir un bon percentatge «ens ho passarem bé», afirma.

Clar que al davant hi haurà un equip com el Galatasaray que plantejarà un partit molt dur. Potser no és el més potent de l’Eurolliga perquè, igual que l’Uni, ha sumat dues victòries i encaixat dues derrotes en aquestes quatre primeres jornades de la fase de grups. També és cert que els dos partits que ha perdut en la present competició europea han estat sense Riquana Williams, la principal arma del conjunt entrenat per Efe Guven. Amb ella sobre la pista, les turques han guanyat al Gydnia (71-60) i al Landes (83-64) i l’escorta nord-americana ha fet de mitjana 15 punts i repartit quatre assistències. «És una jugadora molt bona tècnicament, amb molts recursos, perquè tant pot desequilibrar com tirar des de fora». Però la preparadora mataronina també avisa que «està molt ben acompanyada» per les altres peces, com són Pelin Bilgic en la direcció de joc, Melis Gulcan i Anete Steinbetga en una posició de tres molt mòbil, i Tina Krajisnik i Gizem Basaran en el joc interior.