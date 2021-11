Raúl González Blanco és un mite vivent del Reial Madrid. Ell és el jugador que més cops ha vestit la samarreta blanca fins el dia d’avui, un total de 741 partits, on va marcar 323 gols -guanyant tres pitxitxis- al llarg de les 17 temporades. També ha aixecat un munt de trofeus al Santiago Bernabéu, entre els quals destaquen, sis lligues i tres Champions. El que no recorda tant la gent és el lloc on va debutar i jugar el seu únic partit a Segona A. Va ser al Nou Estadi de Palamós, un 22 d’octubre de 1994, un recinte que, precisament, tornarà a trepitjar aquest dissabte, ara com entrenador del Madrid Castella, per enfrontar-se al Costa Brava en l’onzena jornada de Primera Federació.

El salt de Raúl des del tercer equip del Madrid fins al primer va ser molt precipitat. El 3 de setembre disputava el seu primer partit amb el Madrid C contra el Moscardó (3-0), marcant dos gols, a Segona B. I dos mesos més tard ja jugava a les ordres de Jorge Valdano en la primera plantilla, només amb 17 anys. Abans, però, va fer una única aturada en el segon equip, llavors entrenat per Rafa Benítez, i va ser per enfrontar-se al Palamós en la vuitena jornada de Segona A. Tot, en una tarda màgica pels 800 aficionats aplegats al Nou Estadi de Palamós perquè l’equip entrenat per Robi va imposar-se per 2-1 amb remuntada inclosa. Els gols de Lima i Javi, als minuts 57 i 60, capgiraven la diana inicial de Dani i els tres punts es quedaven a casa. En tot cas, acabaria sent una mala temporada pel conjunt gironí, que baixaria a Segona B després de sis anys consecutius a la segona màxima divisió espanyola. El davanter madrileny havia destacat molt amb el tercer equip, però aquella tarda no va ser la seva. Fins i tot, la crònica de l’endemà del Diari de Girona en feia ressò: «només un xut de Santamaría al travesser i la posterior errada de Raúl -que no va demostrar que en set partits ha marcat tretze gols a Segona B- van fer patir els aficionats locals».

Tot i així, la setmana següent Valdano ja el va fer debutar amb el primer equip (a Saragossa) i d’allà, ja no el mouria ningú. El «7» blanc es va estrenar el 29 d’octubre de 1994 a Primera Divisió, jugant els 90 minuts en la derrota del seu equip a La Romareda (3-2). La setmana següent, també jugaria tot el partit i sumaria la seva primera victòria a la màxima divisió. Va ser en el derbi contra l’Atlètic (4-2) i, a més, va marcar la seva primera diana com a jugador blanc -el 3 a 1 al minut 36 de partit. A partir d’aquí es començaria a forjar la llegenda de Raúl com a jugador del Madrid, sense oblidar que unes setmanes abans havia jugat a Palamós. Aquell 22 d’octubre de 1994 no va ser l’únic cop que Raúl va trepitjar Palamós. L’últim cop que ho va fer va ser el 2019 i com a entrenador del Juvenil del Madrid. El tècnic madrileny acabaria guanyant el MIC, aquest prestigiós trofeu de Setmana Santa guanyant a la final a l’Atlètic (3-1). Dissabte hi tornarà.