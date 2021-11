Dedicat cada dia més al paddle surf, una modalitat que l’ha atrapat i de quina manera, el blanenc Xavi Marina feia temps que tenia ganes de tornar als seus orígens. Veure món, córrer, superar-se. Com abans, quan viatjava cada dos per tres, tot coneixent noves cultures al mateix temps que corria alguna cursa ben carregada de quilòmetres i d’una important exigència física i mental. El parèntesi del coronavirus el va dur a tastar molt més l’aigua que no pas la terra ferma i ara, amb la pandèmia més controlada, ha decidit volar de nou, recuperar el temps perdut. L’enèsima aventura l’ha dut a Mauritània, d’on hi ha tornat amb una experiència més i també una victòria a la butxaca.

Al nord-oest de l’Àfrica l’esperava l’anomenada Ultra Trail Fort Saganne. Córrer i sobreviure per la zona desèrtica d’Adrar, vorejant ciutats que són declarades Patrimoni de la Humanitat. Quatre etapes per completar un recorregut de 170 quilòmetres. Marina se’n va sortir i va ser el més ràpid de tots els participants. Va necessitar 19 hores i 21 minuts per guanyar la prova. «És una cursa espectacular i alhora molt bèstia, a altes temperatures, dunes i un terreny molt dur. Estic molt fatigat. Per la calor i perquè gairebé no he begut aigua. Ho he donat tot», explica l’ultrafondista. «No podia fallar i ho he donat tot», afegeix, tot remarcant els moments complicats que li tocava viure. «Després del primer dia em vaig posar a 180 pulsacions de mitjana. Les vaig poder baixar a 150 el segon dia i no va ser fins els dos darrers que es van estabilitzar a 135, el normal en aquestes circumstàncies». Sent l’únic català del recorregut, va acabar imposant-se. Malgrat la calor i el munt d’obstacles que li va tocar superar. Gairebé sense temps per descansar, ja té en ment els propers reptes. En dues setmanes, prova de paddle surf a l’Ardeche, a França. I el proper mes de juny, de nou a córrer. Aquest cop a Antalya, a Turaquia, en una prova per etapes de 240 quilòmetres.