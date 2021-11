El públic de Fontajau es va posar dempeus. No s’arribava al miler d’espectadors, però l’ambient era eixordador. Els qui no es posaven les mans al cap, les aprofitaven per aplaudir. Albert Sàbat estava fent de les seves. Ajudat per una defensa impecable, el seu encert estava sent clau en la reacció del Bàsquet Girona, superat durant el primer quart pel Valladolid però remuntant a còpia de punts i assistències del base de Llagostera. Amb 36 anys, Sàbat té corda per estona i no l’importa sortir de la banqueta per posar-se l’equip a l’esquena si és necessari. La cosa no va acabar del tot bé, perquè es va perdre (70-73), però la seva actuació és de les que queden gravades en la memòria. En 25 minuts va fer fins a 29 punts (ell mateix no recorda haver-ne fet més en un sol partit) i va anotar 7 triples. Curiosament, una dècada més tard d’establir el rècord en tirs de tres en un mateix partit de la LEB Or. En va fer 9 un dia jugant amb l’Isla de Tenerife CB Canarias. Era el 2011. Un sostre que no s’igualaria fins cinc anys més tard, quan Nemanja Mitrovic (Ourense) també va enfilar-se fins els 9, i que mai s’ha superat. Sàbat és, per tant, un especialista en la matèria. No és l’única qualitat que l’acompanya i això ho aplaudeix el seu equip.

Per més que passi el temps, la seva transcendència es manté vigent. Intacta. Juga ara una mitjana de 20 minuts. Temps suficient per enfilar-se fins els 11 punts de promig, anotant el 54,5 per cent dels llançaments de dos punts i amb un 40,8 per cent en el triple. Els tirs lliures, de moment, han entrat tots. El de Llagostera va fent. Li toqui sortir d’inici o no. Gaudeixi de més o menys minuts. La seva experiència és molt valuosa. Coneix la LEB Or a la perfecció, també ha aportat el seu gra de sorra a Plata i arreplega minuts i punts a l’ACB, l’elit del bàsquet nacional. Ara, i des del 2019 quan va tornar a casa, ho posa tot al servei del Bàsquet Girona, que el troba quan més el necessita. Com dissabte, quan la seva exhibició va ser insuficient per doblegar el Valladolid.

«És un entrenador a la pista. Sobretot si està encertat com ara, això és perfecte per a nosaltres. És una llàstima que, després del que ha fet, no s’hagi guanyat. Però aquest premi segur que li arribarà. Ens està ajudant molt. Aquest any i també el passat. I l’altre, quan encara no hi era jo». Així parla d’ell Carles Marco, el seu entrenador. Qui defineix Albert Sàbat també com «un pilar del nostre equip» i un veritable «estendard gironí». Parlant d’ell, Marco espera que el base «continuï rendint d’aquesta manera i ens pugui ajudar així» perquè, en les properes jornades començant per la d’avui a Granada, «puguem guanyar partits».

Després d’un parell d’anys a l’Obradoiro, l’estiu del 2019 el de Llagostera signava pel Bàsquet Girona a Plata. Ja va jugar l’última temporada a Or i enguany viu el seu tercer curs consecutiu a Fontajau. Paral·lelament, ha estudiat el curs d’entrenador superior de bàsquet. De moment, fa temps que dirigeix des de dins de la pista.