Girona va acollir ahir el primer think tank esportiu, organitzat per l’empresa Athletic Affair amb la voluntat d’ajudar a convertir la ciutat en una referència dels esports a l’aire lliure. La primera edició va comptar amb les ponències d’esportistes destacats com Pau Capell (guanyador UTMB), l’exciclista Christian Meier i l’apneísta Isabel Sánchez.