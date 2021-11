Torna la Cursa de Muntanya ciutat de Girona (CMG) i ho fa 728 dies després de l’última vegada, amb el parèntesi obligat per culpa del coronavirus. Abraça la seva desena edició després de néixer el 2011 i d’anar evolucionant, tot presentant les tres modalitats habituals, amb recorreguts d’autèntic luxe on les Gavarres es converteixen en protagonistes.

El cap de cartell, una vegada més, és la Transgavarres. La seva sortida, a les vuit del matí i el recorregut, un total de 51 quilòmetres i mig amb 1.700 metres de desnivell positiu. Palamós és el punt de partida i la plaça Sant Domènec de Girona, l’arribada. No s’ho perdrà el gironí Toti Bes, el corredor amb més victòries en aquesta prova. Tampoc Tina Bes i Jordi Rabionet, que competiran en parelles mixtes i dupla masculina, respectivament.

Serà a partir de dos quarts de deu del matí quan es posarà en marxa l’Express. Menys quilòmetres que la Transgvarres, perquè en aquest cas en són 15, i un desnivell positiu de 600 metres. Aquí hi ha cabuda per a tothom, corredors populars i grans promeses d’aquest esport com Jan Torrella. I a les deu en punt, torn pel Trail, que disposa d’un traçat de 24 quilòmetres amb 1.050 metres de desnivell positiu. Corredors com Arnau Aranda o Irene Fuernes no s’ho perdran pas.