Només dotze mil·lèsimes de segon van deixar Pol Espargaró (Repsol) sense la recompensa que porta tota la temporada buscant, al final de la primera jornada d’entrenaments lliures del Gran Premi de la Comunitat Valenciana de MotoGP al circuit «Ricardo Tormo» de Xest, davant l’australià Jack Miller.

Espargaró anava camí de convertir-se en el més ràpid de la jornada quan en la seva darrera volta ràpida un error va fer que patís un accident en el primer sector del traçat que li va impedir millorar la seva millor marca personal, 1:30.939 i per tot just dotze mil·lèsimes de segon es va haver de conformar amb la segona posició després de Miler i el seu propi company d’equip. L’italià Francesco «Pecco» Bagnaia va ser tercer a 56 mil·lèsimes de segon del català i 68 de Miller.

Des de la distància s’ho va mirar el rosinc Maverick Viñales en una jornada marcada pels canvis de temps. La meteorologia va ser molt més benèvola a la tarda que no pas al matí, però ni d’una ni de l’altra manera Viñales va ocupar les posicions capdavantreres. Va tancar el dia amb el divuitè millor registre. Superant un Valentino Rossi que està de comiat, i va ser el menys veloç.

Arenas, dels últims

El gironí Albert Arenas, campió de la temporada passada en Moto3 i enguany una categoria per sobre, va fer el 26è temps en els entrenaments d’ahir de Moto2, on l’australià Remy Gardner té gairebé totes les opcions matemàtiques de proclamar-se campió. Ahir ja va avisar de les seves intencions per a l’última cita de la temporada. Es juga el títol amb Raúl Fernández, el seu propi company d’equip.