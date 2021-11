Cinc jornades i una única victòria. Urgències a Sarrià? Cap ni una. Tranquil·litat. Sobretot després d’un cap de setmana sense partit. «Ens ha vingut bé», confessa el seu entrenador, Josep Espar, hores abans de posar-s’hi de nou per rebre l’Alacant. «Els jugadors anaven una mica saturats i ens hem pogut refer». A nivell anímic i també físic. Guillem Torres serà la novetat. «No estarà en la seva millor forma, però ens dona moltes coses». El dubte fins a última hora serà el d’Alberto Vicente.

El rival, dels que s’han de tenir en compte. «Han fet una plantilla per pujar. Bon equip i bon entrenador. Disposen de jugadors de bastanta qualitat, que han estat a l’Asobal. Tenen ofici i experiència i aquesta mena d’equips ens fal mal perquè nosaltres on tenim aquesta experiència». Una de les seves peces és Dídac Villar, central de Fornells que des del 2020 forma part de l’Alacant. L’equip que enllaça quatre jornades sense perdre. Res que espanti a Espar, que té clar quin és l’escenari. «El primer que volem és jugar bé. Si ho fem i guanyem, perfecte. I si no guanyem, és que no som prou bons i hem de seguir treballant».