El pilot de l’Escola Tècnica Girona, Izan Rodríguez, va proclamar-se campió del món de la FIM MiniGp 2021. Rodríguez arribava a la final mundial de la Fim MiniGp com el subcampió de la sèrie Spain; és a dir, de la categoria que es disputava a l’estat. En aquesta final en la qual competien els tres millors pilots de cada país, sent un total de deu països participants, Rodríguez va liderar totes les sortides a pista i va poder sumar un triplet de victòries, aconseguint així proclamar-se campió del món de la FIM MiniGp 2021 amb l’escuderia gironina ETG Racing. Rodríguez és un més dels tants pilots del projecte de formació que va directament relacionat amb la principal labor de l’Escola Tècnica Girona, la formació dels seus alumnes de Mecànica de competició i Tècnics especialistes en el Motorsport. Per això, les Copes ETG no només són una bona plataforma de creixement per als pilots, sinó també per als mecànics que somien arribar de la mà d’un pilot a conquistar el seu primer Mundial com han pogut complir a ETG Racing, «acompanyats de la il·lusió d’uns alumnes, d’un professorat, d’un pilot, d’una família i de tot un entorn que creuen en l’essència i filosofia d’ETG», després de tot un treball de formació, aprenentatge i creixement. Rodríguez aquesta temporada ha debutat en la categoria de Moto4 dins de l’estructura ETG Racing. A més de participar en la primera edició de la FIM MiniGp, classificant-se per a la final i emportant-se la recompensa més grossa per a tot l’esforç i treball; convertir-se en campió del Món amb la família ETG Racing.