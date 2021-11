Garbiñe Muguruza va fer despertar Paula Badosa del somni de lluitar pel títol de les Akron WTA Finals. La tennista de Begur va topar amb l’experiència de la número 5 del món i va quedar-se fora de la final del Màsters després de perdre per 6-3 i 6-3 en una hora i vint-i-sis minuts de partit. D’aquesta manera, Muguruza, invicta amb el servei i segura en els moments crucials, es va convertir en la segona espanyola en una final del torneig de mestres. L’anterior va ser Arantxa Sánchez Vicario en 1993.

Badosa va començar amb boles altes amb el seu servei i va agafar avantatge d’1-0, però en el seu següent servei Muguruza li va fer un trencament per a marcar el destí del primer parcial en el qual Garbiñe va guanyar més del 81 per cent dels seus punts amb el primer servei. Pressionada, potser perquè s’enfrontava al seu mirall quan buscava convertir-se en professional, la baix-empordanesa va tenir dificultats per a respondre els atacs i, encara que només va cometre un error forçat més que el seu rival (11-10), va ser superada amb un altre trencament al novè joc. Badosa va donar senyals de desesperació. Es va ventar un cop al cap i també va vessar llàgrimes veient com ni amb bon tennis podia evitar cedir el primer set.

Al segon parcial, la gironina el va començar amb mal peu i després d’un vibrant tercer joc que va acabar amb el segon trencament de servei va començar el principi del final (3-0). Amb 5-3, Badosa va posar emoció al partit amb un 0-30 inicial però no va poder fer res evitar que Muguruza capgirés el joc i s’endugués el segon set i el partit al primer matx-ball.