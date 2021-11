La temporada passada va ser la Gimnástica Segoviana, l’anterior el Linares i enguany, el Calvo Sotelo Puertollano. El Girona va conèixer ahir el seu rival a la primera eliminatòria de la Copa del Rei en el sorteig que es va ahir a Las Rozas. Els bombos van aparellar el conjunt de Míchel amb el manxec, de la Segona RFEF i que actualment ocupa posicions de descens (17è). Tot i això, el Calvo Sotelo va superar en l’última jornada l’històric Hèrcules per 2-1 amb un gol en l’afegit. El partit està fixat per la primera setmana de desembre i molt probablement es jugarà el dijous dia perquè el Girona té partit el dilluns 29 al camp de l’Eibar.

Serà la tercera vegada que el Girona visiti Puertollano. Les dues anteriors van ser en partit de l’antiga Segona Divisió B les temporades 1978-19 i 1979-80 i van acabar amb 1-1 totes dues. Els partits, això sí, van ser a l’antic camp d’esports de l’Empedrol i contra un Calvo Sotelo que va desaparèixer, ofegat pels deutes econòmics, el 2015 per després refundar-se amb el nou club. El Calvo Sotelo històric va arribar a jugar onze temporades a Segona A, la darrera la 1984-85. La nova entitat ha anat escalant categories fins a situar-se a la quarta nacional, la nova Segona RFEF. Des del 2010, el club disputa els seus partits a l’estadi Ciudad de Puertollano, amb capacitat per a 7.200 espectadors. El Calvo Sotelo està entrenat per Francisco José, Darío, Martín Acevedo, que enguany viu la seva tercera temporada a la banqueta del club. Darío compta amb el bloc que el curs passat va ascendir i no té noms destacats a la plantilla. De fet, només el central Dani Martín té experiència al futbol professional, amb dos partits amb el Las Palmas, la temporada 2019-20.

Fins ara, al Girona li ha anat bé en els dos enfrontaments contra equips de categoria inferior que ha hagut de disputar amb aquest nou format de competició. El curs passat, els de Francisco van superar sense problemes la Gimnástica Segoviana gràcies a dos gols de Nahuel Bustos. El curs anterior, es va haver de patir una mica més per desfer-se del Linares, en un partit on els andalusos es van avançar i el Girona va remuntar gràcies a dos gols de Marc Gual (1-2). Aquell dia, l’autobús de l’expedició blanc-i-vermella va rebre l’impacte d’una pedra mentre abandonava l’estadi després del partit. Accidentada també va ser la primera visita del Girona a Puertollano. Era l’abril del 1979 i els gironins, entrenats per Vicenç Sasot, ocupaven posicions de descens mentre que el Calvo Sotelo lluitava per la part alta de la classificació. Amb 1-0 al marcador, l’àrbitre va assenyalar penal sobre Barto Pagès al minut 83. La decisió no va agradar gens a la parròquia local que va focalitzar totes les ires contra l’àrbitre Caetano Bueno. La tensió entre l’afició era tanta que el llançament del penal no es va poder fer fins deu minuts després de la falta i Paquito va igualar el partit per endur-se un punt i un positiu cap a Girona (1-1). Al final del partit, l’afició va començar una pluja de pedres en senyal de disconformitat una de les quals va impactar en un guàrdia civil. Una altra va trencar el vidre d’un petit magatzem per al material. Malgrat tot, l’expedició del Girona va poder tornar amb normalitat sense cap contratemps. La següent visita del Girona va acabar amb el mateix resultat però va ser més tranquil·la. Els gironins van veure com el Calvo Sotelo, a les acaballes del partit, igualava el gol de Barto Pagès.

Alguns dels jugadors gironins que han passat pels diferents Calvo Sotelo són Nitus Granados i Pau Garcia Castany, que hi van coincidir la temporada 1968-69 a Segona Divisió. També hi va n jugar l’ex del Figueres, Juan María Echegoyen (1970-71) i, més recentment, Tariq Spezie que va ser el màxim golejador del club amb 24 gols al temporada 2008-09 a Segona B.

El Mollerusssa rebrà el Getafe

Mentre que els quatre equips que disputen la Supercopa d’Espanya no entren encara en competició, sí que ho fan, entre altres l’Espanyol, el València, el Betis o el Sevilla. Els blanc-i-blaus van quedar aparellats amb el modest Solares càntabre. Per la seva banda, el Sevilla se les heurà amb el Còrdova en un atractiu derbi andalús i el Betis visitarà el refundat Alacant. Pel que fa a la resta de catalans, el Mollerussa, de Primera Catalana, rebrà el Getafe. Els dos equips de Primera RFEF, el Sabadell i el Cornellà van quedar aparellats amb el Sanluqueño i Talavera, respectivament.