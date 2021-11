Falten només dues curses perquè s’acabi el Mundial de Fórmula 1 i ahir Lewis Hamilton (Mercedes) va guanyar el Gran Premi de Qatar per davant el seu màxim rival pel títol, Max Verstappen (Red Bull), cosa que fa ajustar el campionat encara més. I aquesta seria la gran notícia si no hagués estat perquè Fernando Alonso (Alpine) hagués acabat tercer, darrere dels dos candidats al títol. L’asturià va tornar a pujar a un podi després de set anys de l’última vegada que ho va aconseguir. No ho feia des del 27 de juliol de 2014 en el Gran Premi d’Hongria, quan llavors pilotant un Ferrari va acabar en segona posició. Però els vells rockers mai moren i ahir, al circuit de Losail, Alonso va demostrar que amb 40 anys continua en plena forma i va aconseguir tornar a pujar a un podi de Fórmula 1.

Les sancions de Verstappen i Valtteri Bottas (Mercedes) van fer que l’asturià sortís, finalment, des de la tercera posició de bon començament, i ja des del moment de la sortida es va mostrar molt agressiu, superant Pierre Gasly, que arrencava segon. No va tenir res a fer quan el neerlandès de Red Bull, que partia setè, el va passar com un coet i anava a la recerca de Hamilton, però Alonso sabia que la lluita entre els dos galls no era la seva i va aguantar la tercera posició tot i que era conscient que pilots com Bottas o Sergio Pérez (Red Bull) eren més ràpids que ell. Al finès se li van desgastar molt els pneumàtics i no va poder lluitar pel podi, i el mexicà hauria acabat tercer si hagués seguit l’estratègia del veterà pilot d’Alpine. Alonso va arriscar només aturant una vegada a boxes tot i saber que altres pilots se’ls havia rebentat el pneumàtic si l’utilitzaven massa voltes. Però la jugada li va sortir bé i va aconseguir guardar com un tresor les quatre rodes i aquesta tercera posició davant un Pérez que ho va intentar fins al final, però que es va haver de conformar amb la quarta posició.

Per davant, un Hamilton que no va patir per assegurar-se la victòria sortint des de la primera posició i retallant sis punts més a Verstappen en la lluita pel Mundial i ja només està a vuit punts quan encara s’han de disputar el Gran Premi d’Aràbia Saudita, d’aquí a dues setmanes, i el dels Emirats Àrabs, d’aquí tres. Ahir, el neerlandès es va haver de conformar en fer la volta ràpida i sumar el punt extra. De fet, el de Red Bull sortia setè després d’una sanció, però no va tenir massa problemes per ser quart després del primer revolt i anar a una recerca, gairebé impossible, de Hamilton, en les més de 50 voltes que faltaven quan va superar a Alonso i tenia via lliure rodant en segona posició. No va ser així i el britànic va veure primer la bandera a quadres, seguit per Verstappen i, al darrere, un magistral Fernando Alonso que va conservar molt bé els seus pneumàtics. Carlos Sainz (Ferrari) es va haver de conformar amb el setè lloc.