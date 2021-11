L'Spar Girona ha estat el primer equip que ha assaltat aquesta temporada el Würzuburg de Salamanca després de guanyar al Perfumerías Avenida (69-77). Les d'Alfred Julbe han estat pacients i han sabut trencar el partit en el tercer quart amb un parcial de 0-15 (50-62).

L'equip ha sabut defensar la circulació ràpida de les de Roberto Iñíguez en la primera meitat, quan sempre ha anat a remolc i ha arribat a perdre de set punts (25-18). L'Uni ha tingut opcions per capgirar el marcador en els 20 primers minuts, amb el 16-16, el 25-24 o el 36-36 sobre la botzina, però no ho ha aconseguit.

Sí que ho ha fet en el tercer quart. Primer, posant-se sis per sobre (39-45), una diferència que les locals han eixugat (47-45), però després les de Salamanca no han tingut res a fer amb l'espectacular parcial de 0-15 per trencar el partit (60-72). Després, ha sabut aguantar el marcador per tenir un final on no ha patit massa.

Rebeka Gardner ha estat la millor per l'Spar Girona amb 20 punts, 11 rebots i 35 de valoració i fent un parell de taps en els moments clau quan el Perfumerías Avenida volia apropar-se en el marcador. Julia Reisingerova, que s'ha retirat de la pista plorant i amb gestos de dolor, ha acabat amb 15 punts.