El 17 de març de 1991, en un Valvi-Joventut, unes vergonyants goteres a Palau, que es van poder veure en directe per tot Catalunya gràcies a la transmissió que feia del partit el Canal 33, van posar encara més de manifest la necessitat de construir un nou pavelló a Girona. Trenta anys més tard, les goteres han aparegut ara a Fontajau, la flamant instal·lació inaugurada el 4 de setembre de 1993 per donar resposta a aquell dèficit. En una setmana amb pluges constants, dimecres l’aigua es va filtrar a la pista central de Fontajau fins al punt que va arribar a posar en perill la presentació que l’endemà va protagonitzar Marc Gasol. El regidor d’Esports, Àdam Bertran, ha assegurat que des de l’Ajuntament van poder fer una ràpida intervenció d’urgència per minimitzar els danys i que un cop el sostre de l’equipament estigui sec, hauran d’estudiar amb profunditat d’on ve el problema i proposar una actuació definitiva per arreglar-lo.

Va ser Marc Gasol, de manera misteriosa, qui en un moment de la roda de premsa en la qual valorava la seva incorporació al Bàsquet Girona de la LEB Or 13 anys després d’haver canviat l’Akasvayu per l’NBA s’hi va mig referir. Mentre agraïa l’esforç de tot el personal del club, va assegurar que «fa un parell de dia vam patir perquè potser no podíem fer aquest acte», però sense donar més detalls, va aplaudir que finalment «tothom ha treballat» perquè fos una realitat. El problema eren aquestes goteres detectades de cop i volta al pavelló dimecres al matí i que van obligar a actuar d’urgència l’Ajuntament. Bertran admet que probablement si aquell dia l’Spar Girona hagués tingut jornada d’Eurolliga a casa, s’haurien hagut de buscar alternatives. Però l’Uni jugava (i guanyava) a Landes. S’havia de resoldre la incidència, de totes maneres, amb celeritat perquè el dijous el pavelló havia d’acollir l’acte de Marc Gasol, obert a més als aficionats. Fontajau ja té 28 anys i com detalla el responsable municipal d’esports «s’haurà d’estudiar bé quin és l’orígen del problema i actuar per resoldre’l de manera definitiva». Sembla que les d’aquesta setmana no són les primeres goteres que afecten el pavelló, però sí que han estat les que més preocupació han generat per l’afectació a la pista central i molt a prop del videomarcador. «Dimecres es va detectar el problema i dijous al matí ja el teníem resolt, amb la qual cosa la presentació de Marc Gasol es va poder fer amb normalitat». Aquest cap de setmana ni l’Uni ni el Girona juguen a Fontajau. El proper partit serà el 3 de desembre (19.00) amb el debut del pivot contra l’Osca. Avui, però, s’hi disputa el Catalunya Stars de patinatge, amb un ple gairebé assegurat.