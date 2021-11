Res va poder fer el Sol Gironès Bisbal Bàsquet per sorprendre l’imbatut filial del FC Barcelona ahir a la ciutat esportiva de Sant Joan d’Espí amb el 86-63 final.

El Bisbal Bàsquet arribava a terres barcelonines després d’haver superat l’Azulejos Moncayo. Un factor que es podria servir com a punt positiu per esgarrapar alguna cosa. Ja, des de l’inici, el líders va voler manar i el primer període va acabar amb 25-19. Sense rendir-se, els gironins van deixar el rival en només 17 punts al segon quart, però només en van anotar 13. Onze van ser els punts de diferència entre els dos equips en el tercer quart (24-13), un període on els gironins es van desinflar però no van donar res per perdut en el darrer. El 20-18 va fer que el marcador final fos de 86-63 per un Barcelona B que continua amb pas ferm al capdavant de la classificació i que ahir va fer servir alguns jugadors que han debutat amb el primer equip.