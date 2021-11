El Figueres segueix sense sortir-se’n a Vilatenim, on encara no ha aconseguit cap triomf aquesta temporada. Els de Moisés Hurtado van perdre ahir contra el Guineueta (1-2), després de veure com el rival, que és penúltim a la classificació, els remuntava un partit que s’havien posat de cara a la primera part amb un gol de Jose German.

Amb un equip carregat de baixes, els figuerencs tenien la intenció d’allargar la bona dinàmica per donar una alegria a l’afició a l’estadi. Tot i tenir el vent en contra, els d’Hurtado van sobreposar-se a les dificultats i Jose va obrir la llauna amb un cacau a l’escaire (m. 28). Pere Espuña va tenir el segon, però la defensa visitant ho va evitar. Sorprenentment, el Guineueta va remuntar a la segona part deixant els blanc-i-blaus amb un pam de nas. I això que abans Jose i Arimany havien tingut dues ocasions.