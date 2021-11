Després de quedar-se a les portes de l’ascens a Primera Divisió en els dos últims play-off amb el Girona, Francisco Rodríguez tornarà a la màxima categoria com a entrenador de l’Elx. El tècnic d’Almeria ha sigut l’escollit per substituir el destituït Fran Escribá gairebé una setmana després d’iniciar les negociacions amb el conjunt il·licità, que primer plantejava l’opció del també extècnic del Girona Pablo Machín però va quedar descartada per desavinences a l’hora de concretar l’arribada del sorià.

Segons va informar ahir l’Elx, Francisco signa fins al final de temporada amb la missió de reconduir la situació de l’equip que es troba a la part baixa de la taula. D’aquesta manera, l’entrenador farà el salt a Primera de nou -hi va dirigir l’Almeria i l’Osca- per dirigir el conjunt que frustrar-li l’ascens amb el Girona la temporada 2019-20. Després d’un 0-0 en l’anada de la final del play-off al Martínez Valero -amb un terreny de joc en males condicions-, un gol de Pere Milla en l’afegit va enterrar les opcions dels gironins en la tornada a Montilivi (0-1). Francisco coincidirà amb el mitjapunta a Elx, on es retrobarà amb Gerard Gumbau i Johan Mojica. El debut de Francisco a la banqueta de l’Elx serà aquest dijous en la primera eliminatòria de la Copa del Rei davant el Leioa (20 h). Abans de rebre l’oferta del club il·licità, el tècnic andalús va rebre l’interès del Leganés, que acabaria fitxant Mehdi Nafti, però va preferir esperar a un Primera.