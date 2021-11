Malgrat que semblava que havia de ser un tècnic pont a l'espera que el club trobés un recanvi per al destituït Carles Marco, finalment Jordi Sargatal s'ha convertit en l'entrenador del Bàsquet Girona fins a final de temporada. El club ha confirmat aquesta tarda el gironí com a tècnic definitiu. Sargatal, que era assistent de Marco, ja va dirigir l'equip en l'ajustada derrota a Guipúscoa (85-81) de l'última jornada. Al club des de la seva fundació el 2014 com a tècnic del planter, Sargatal també va formar part de l'staff del Sant Josep. Sargatal, doncs, dirigirà l'equip divendres a Fontajau contra l'Osca en el que serà el debut de Marc Gasol.