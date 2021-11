No hi ha manera. El Costa Brava fa aigües i enllaça decepcions, sense ser capaç d’aixecar el cap. El reguitzell de moviments als despatxos, amb un canvi de mans palpable però que encara no és oficial, no té res a veure amb el poc encert a la gespa. Els mals resultats s’acumulen i l’equip ja és cuer, amb només set punts i a nou de les places de permanència, encara que amb un partit menys. Part de culpa d’aquesta mala dinàmica, entre d’altres coses, la té la seva mala productivitat en atac i d’una punteria que, des de fa massa temps, està desafinada. Fins al punt que el conjunt blaugrana és el pitjor golejador dels dos grups de Primera RFEF.

El Costa Brava ha fet només sis gols en 13 jornades. Els mateixos que acumula el Zamora, també en posicions de descens, però en aquest cas de l’altre grup. En aquests dos últims mesos, la dinàmica és de les pitjors que es recorden. Del 26 de setembre fins ara, ha sumat un punt de 27 possibles. És a dir, que de les nou darreres jornades, vuit d’elles han acabat amb derrota i l’única alegria és l’empat a res (0-0) amb el Linense. Període en el qual els d’Oriol Alsina han fet cinc gols (cap d’ells ha servit per guanyar) i n’han encaixat 21. La propera oportunitat per intentar revifar, contra un altre rival directe: dissabte amb el Sabadell a casa.